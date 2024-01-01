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DesignMunk 是精選的最佳登陸頁面和主頁設計範例的集合，旨在激發網頁設計師和行銷人員的靈感。該網站具有跨不同行業和用例的各種登陸頁面設計，例如技術、商業、機構、電子商務、金融、行銷等。 對於每個特色登陸頁面，DesignMunk 提供了螢幕截圖、公司/產品名稱、發布日期和一些相關的類別標籤。著陸頁範例展示了以轉換為中心的創意設計，其中包括英雄部分、號召性用語、產品功能、客戶評價等元素。 該網站由@tajim 策劃，他定期選擇並展示頂級登陸頁面的靈感。 除了特色登陸頁面外，該網站還設有人工智慧設計工具、設計書籍、用戶體驗縮微版等部分，用戶可以提交自己的登陸頁面以供可能包含的內容。

網站： designmunk.com

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