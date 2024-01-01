替代項 - Designhubz
Dopple.ai
dopple.ai
體驗由人工智慧支援的與數千名角色、同儕和導師聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我們擁有超過 100 萬創作者的社區，是全球最大的網路、行動、AR 和 VR 3D 內容發佈、分享和發現平台。
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 產品視覺化平台，讓全球電子商務領導者能夠使用 3D 模型產生令人驚嘆的產品視覺效果和 AR 體驗。
LEVAR
levar.io
立即開始利用 LEVAR 的 3D 和擴增實境購物體驗推動更多轉換。在您的電子商務商店以及所有行銷和銷售管道（產品頁面、電子郵件、簡訊、社交媒體和登陸頁面）上建立和分發 3D/AR 產品模型。 LEVAR 的精確比例 3D 和擴增實境產品模型可協助客戶在自己的空間中從各個角度體驗您的產品。透過 LEVAR 提高銷售額、減少退貨並提高客戶參與度。
Cylindo
cylindo.com
數百家家具公司與 Cylindo 合作，在整個家具購買過程中獲得卓越的產品視覺效果。我們創建的平台不僅限於高品質的產品視覺化，還為家具企業提供了可跨多個接觸點利用的多功能資產。從產品頁面上的360 度旋轉和4K 縮放，到AR 資產、可自訂的生活方式圖像以及購物車縮圖、購物來源、電子郵件、社交媒體、目錄、第三方市場和店內資訊亭的產品視覺效果。 Cylindo 為四千萬種產品變化和每月 1000 萬獨立用戶提供支持，是推動令人愉悅的購物體驗的催化劑，幫助零售商和品牌展示更多產品並銷售更多產品。使用 Cylindo 平台，該公司將轉換率提高了 36% 以上，平均訂單價值提高了 88%，同時平均降低了...
Zakeke
zakeke.com
最靈活、最完整的視覺商務平台。 透過即時 2D、3D、AR 和虛擬試穿定制，將您的商店打造為非凡的客戶體驗。
Emersya
emersya.com
Emersya 的互動式 3D 是一種一體化媒體，允許客戶： - 從各個角度詳細探索產品的內部和外部 - 瀏覽最高品質的互動式產品視覺效果 - 透過豐富的內容了解產品的故事 - 模擬並以交互方式嘗試產品功能- 透過分解圖發現產品技術和內部組件- 預覽並比較產品系列中的所有配色
VNTANA
vntana.com
VNTANA 是一個 SaaS 平台，可實現快速且可擴展的 3D 資產生產和分發。 3D 正在推動 B2B 和 B2C 銷售的高投資回報率（轉換率提升 2 倍，回報率降低 40%），但實施 3D 需要 3D 藝術家進行大量手動工作，既耗時又昂貴。 VNTANA 的專利智慧優化演算法可將 3D 模型尺寸減小多達 99%，同時保持高視覺保真度，以便您可以在任何地方發布。我們採用 API 驅動，因此可以與現有的 DAM、PLM、數位展廳以及幾乎任何其他平台集成，允許團隊在現有工作流程中添加 3D 功能。我們的軟體幫助阿迪達斯等客戶使用我們的軟體在 1 小時內完成了過去需要 6 週的時間。
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是透過讓 VR 成為簡單、行動化且經濟實惠的商業工具來建立最好的 VR 和 AR 簡報軟體。無論您是希望在投標過程中脫穎而出的建築師、希望在迭代之間發現錯誤的室內設計師，還是希望在下一次推介/會議中給人留下深刻印象的銷售人員，Yulio 都是適合您的工具。 Yulio 是一款一體化工具，適合那些正在尋求建築、室內設計以及利用視覺敘事力量的所有行業的 VR 應用程式的人。透過我們廣泛的可自訂功能、內建雲端渲染平台和各種集成，您可以設計令人驚嘆的沉浸式演示文稿，並解鎖更詳細地講述視覺故事的能力。隨著我們不斷創新並創造新工具供用戶使用，Yulio 成為您保持前瞻性思維的一站式平台，...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin 是一個功能強大的 WebAR 行銷平台，可讓您輕鬆啟動行銷活動並產生潛在客戶和銷售，同時降低成本，而無需編碼或下載應用程式。在 xarwin 支援的 AR 解決方案之間進行選擇時，例如無標記物件放置、拖放方法、無程式碼平台以及與所有裝置相容。透過簡單的 URL 或 QR 程式碼在不同管道中分享您的行銷活動，同時獲得有關其效果、衡量目標和轉換的有用見解。 Xarwin 無需編碼或透過 AR 應用程式即可在現實空間中體驗 3D 虛擬模型。
Avataar
avataar.ai
3D 空間敘事正在徹底改變線上購物的格局；十分之六的購物者更喜歡從在數位商店中整合 3D 的零售商那裡購買商品。 Avataar 為 3D 視訊和互動式網路滾動提供高效、即插即用的解決方案，專為所有平台的電子商務商店量身定制，從而提高銷售轉換率。顧客直接與產品互動，透過互動體驗見證其功能的活躍。 Avataar 的 Creator 也是製作沉浸式廣告活動的關鍵工具，可以吸引受眾，顯著提高參與度。 Avataar’s Creator 是一個用戶友好的互動式 3D 說故事平台，在為全球領先品牌策劃體驗方面發揮了重要作用。
Camweara
camweara.com
Camweara 是一款擴增實境軟體插件，幾乎可以讓客戶以真實的方式穿著您銷售的產品：在家、在辦公室、在與朋友一起的餐廳或在商店。提高銷售轉換率並減少線上商店的產品退貨。它與 Shopify、Magento、Woocommerce 和自訂平台相容。
Sayduck
sayduck.com
Sayduck 提供引人入勝、完全互動的 3D 模型，可隨時在線上新增或在擴增實境中查看，從而連接品牌和零售商
Aryel
aryel.io
Aryel 是一個無程式碼平台，使代理商和品牌能夠創建、分發和優化沉浸式展示廣告活動，同時收集有價值的數據，包括受眾情緒狀態和臉部特徵。值得注意的是，Aryel 為全球客戶提供服務，包括 WPP、Teads、Lavazza、普華永道、Barilla、費列羅等知名組織。自 2020 年推出以來，Aryel 改變了 AR 體驗的交付方式，將曾經不可能的想法變為現實。如今，超過 50,000 名行銷人員使用 Aryel，開創了廣告的新時代。我們的平台提供多種免費和付費的 3D 資源和可自訂模板選擇，讓您輕鬆實現您的願景。但這還不是全部：借助我們內建的品牌套件功能，您可以保存公司的顏色、字體和資產...
CareAR
carear.com
透過 CareAR，您可以更快地解決問題、減少調度並提高客戶滿意度分數。我們的服務體驗管理（SXM）平台為客戶和服務管理團隊提供遠端AR支援和自助指導，大大增強了客戶、員工和現場工作人員的體驗。優點： • 更快解決問題：獲得即時的視覺背景– 花時間解決問題而不是評估情況• 更高的首次修復率：透過註釋工具箱獲得更快的解決方案• 轉移昂貴的調度：透過以下方式提高遠端解析度並減少不必要的調度視覺化協助和指導• 知識轉移：縮小您的技能差距，讓專家更容易接觸到初級現場資源或承包商• 客戶體驗：透過無與倫比的品質、服務和能力提高客戶滿意度和淨推薦值• 降低碳足跡：消除或減少上門服務以實現問題解決，同時降低...
Blippbuilder
blippar.com
創建 AR 的簡單而強大的方法是使用 Blippbuilder。此設計工具易於學習，可讓您為印刷材料（海報、印刷廣告、活動展位或書籍等任何內容）添加一層互動性。透過動畫、遊戲或 3D 模型將其變為現實。新增購買連結、收集用戶回饋、展示如何使用您的產品等等。
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速發展的擴增實境（ARKit + ARCore）和 XR 技術，結合消費者硬體和瀏覽器的發展，成為客戶在 3D 和/或環境中體驗產品的新推動者，而無需產品實際存在。這些和其他新興技術提供了參與整個產品生命週期的能力——這是一種透過虛擬教育、支援和補充產品的追加銷售將採用、使用和忠誠度聯繫在一起的持續方式
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一個屢獲殊榮的 WebAR 平台。使用我們的創意工具套件、SDK、自訂品牌和託管解決方案以及強大的 CMS 創建、管理和發布有影響力的 WebAR 體驗。透過無程式碼、低程式碼或自訂程式碼解決方案，Zapworks 讓您的設計師、開發人員和行銷人員能夠創建身臨其境的 WebAR 體驗，無論他們的技能組合或業務目標如何。專為 WebAR 構建的世界領先的計算機視覺 我們的核心追蹤類型基於 10 多年的計算機視覺經驗，並針對從最低規格到各種設備的瀏覽器進行了優化。使用我們的工具快速製作產品原型、推動內部創新並提高銷售和行銷工作的影響力。 ** 2022 年最佳開發者工具獲獎者 ...