替代項 - DemoHop
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。微軟在紐約的活動中宣布了Teams，並於2017 年3 月14 日在全球推出了該服務。它是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Google Meet
meet.google.com
Google Meet（以前稱為 Hangouts Meet）是 Google 開發的一項視訊通訊服務。它是替代 Google Hangouts 的兩個應用程式之一，另一個是 Google Chat。 Google 計劃於 2019 年 10 月開始停用 Google Hangouts。
Skype
skype.com
Skype 是一款電信應用程序，專門透過 Internet 在電腦、平板電腦、行動裝置、Xbox One 控制台和智慧手錶之間提供視訊聊天和語音通話。 Skype也提供即時通訊服務。用戶可以傳輸文字、視訊、音訊和圖像。 Skype 允許視訊電話會議。 截至 2010 年底，全球用戶數量超過 6.6 億，截至 2015 年 8 月，估計每月活躍用戶超過 3 億。2012 年 2 月，Skype 同時線上用戶數為 3,400 萬。2020 年 3 月，Skype每月有1億人使用，每天有4000 萬人使用。由於 COVID-19 大流行，每日用戶數量比上個月增加了 70%。Skype 於 2003...
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括主題為組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Zoho Cliq
zoho.com
簡化團隊溝通以推動工作向前發展。 Zoho Cliq 透過有組織的對話、易於找到的資訊以及連接到您喜愛的工具來簡化您的團隊溝通。
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的遠端支援在一個平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索無縫且安全的體驗。
Whereby
whereby.com
無需登入或下載即可輕鬆召開視訊會議。具有螢幕分享、錄製等功能的視訊會議。
Element
element.io
Element 是一款安全的群組視訊通訊應用程序，具有高級群聊隱私設定、團隊溝通和生產力功能，同時使用 Matrix 開放網路在家工作。與強大的端對端加密進行協作。群組即時通訊 Riot.im 現已更名為 Element
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Zoho Meeting
zoho.com
滿足您的線上會議和網路研討會需求的網路會議軟體。 Zoho Meeting 是一個安全的線上會議平台和網路研討會解決方案。隨著世界擁抱遠距工作，線上應用程式（尤其是網路會議軟體）的安全和隱私正在成為人們關注的話題。 Zoho Meeting 遵循協議，透過加密並遵守國際公認的安全和隱私標準來保護您的線上資訊。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Gather
gather.town
Gather 是一個視訊通話空間，可讓多人同時進行單獨的對話，並像在現實生活中一樣輕鬆地進出這些對話。
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com 提供最多可容納 1,000 名參與者的高清音訊會議、螢幕分享和視訊會議。註冊一個免費帳戶。
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime 讓用戶可以在線上見面和聊天，Amazon Chime SDK 讓開發人員可以將音訊和視訊協作添加到他們的應用程式中。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用於訊息傳遞和協作的開源伺服器和用戶端軟體。要了解更多信息，請訪問 https://www.zimbra.com。
crowdcast
crowdcast.io
世界聚集的地方 — 透過線上活動接觸、參與和發展您的社區。
GoTo
goto.com
GoTo 是一個統一通訊平台，以低廉的價格提供視訊會議、網路研討會和電話系統解決方案。今天就了解更多。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。
Ring4
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經濟實惠且簡單的線上商務電話系統。 30 秒內設定您的商務電話號碼，並在雲端進行通話、簡訊和視訊會議。告別昂貴的額外 SIM 卡、數據套餐和固定電話。
JioMeet
jio.com
視訊會議應用程式 - JioMeet 是最好的免費團隊協作和視訊通話應用程序，提供 WebRTC 支援等功能。現在下載！
8x8 Work
8x8.com
透過 8x8 Work，無論您身在何處，都可以與客戶和同事保持聯繫。從打電話自然過渡到聊天再到螢幕分享。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
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建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
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moxo.com
Moxo 互動工作空間被世界各地的領先企業用來簡化數以百萬計的 B2B 項目，從帳戶註冊到帳戶管理。
Dolby.io
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高保真音訊和視訊。與眾多開發者、企業和創作者一起轉向 Dolby.io API，建立高品質的通訊、串流媒體和媒體解決方案，從而改變客戶體驗、推動高效的工作流程並取悅用戶。
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透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
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透過在一個應用程式中與整個團隊協作，完成更多工作並節省資金。群組聊天+任務管理器+語音視訊通話。今天開始免費！
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BlueJeans 是雲端視訊會議領域的全球領導者。輕鬆安全地舉行即時視訊通話、網路研討會、電話會議和線上會議。