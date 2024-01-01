DemoHop

DemoHop

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： demohop.com

使用 WebCatalog Desktop 上「DemoHop」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

對於分散式技術和研發團隊來說，很難讓所有工程師、產品團隊和業務利害關係人達成共識。為了解決這個問題，DemoHop 支持線上展示活動，在短短幾個小時內將員工和他們的想法聚集在一起。我們有一些大公司使用 DemoHop 將員工聚集在一起並促進協作。現實情況是，Teams 或 Zoom 等日常會議工具並不擅長幫助人們互相會面、識別專家或傳播想法。 DemoHop 讓世界上最重要的技術團隊能夠 1) 最大限度地提高技術投資投資回報率，2) 傳播創新和最佳實踐，以及 3) 激勵員工。為此，DemoHop 的魔力在於與會者選擇自己的冒險模式，讓人們可以將時間花在對他們最重要的主題上。這與與會者建立了高度互動的協作，為 DemoHop 提供了高達 80 的 NPS！ DemoHop 活動易於設置，可擴展到數百或數千名員工，並且專為具有所有預期安全和報告功能的企業而建置。最重要的是，DemoHop 不僅僅是四分之一的事情，而且它成為技術團隊文化的重要組成部分，也是每個人全年的寶貴資源。
目錄:
Business
視訊會議軟體

網站： demohop.com

免責聲明：WebCatalog 與 DemoHop 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

您可能也會喜歡

Indiegogo

Indiegogo

indiegogo.com

Canvas E-zigurat

Canvas E-zigurat

e-zigurat.com

Zoho Connect

Zoho Connect

zoho.com

Contentful

Contentful

contentful.com

HiBob

HiBob

hibob.com

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

Gather

Gather

gather.town

Yalla

Yalla

yalla.team

Nulab

Nulab

nulab.com

Schoology

Schoology

schoology.com

SHRM

SHRM

shrm.org

Ideogram

Ideogram

ideogram.ai

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策