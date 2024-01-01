替代項 - Delibr
OneDesk
onedesk.com
OneDesk 結合了線上 HelpDesk 和專案管理軟體。使用一款應用程式為您的客戶提供服務並管理團隊專案。
Accompa
accompa.com
#1 基於雲端的需求管理軟體工具。數百家公司的業務分析、產品管理、工程、IT 團隊都在使用。獲得 30 天免費試用。由阿康帕。
Olive
olive.app
與 Olive 一起體驗 IT 決策和軟體採購的未來。 Olive 是唯一將人工智慧的力量與人類專業知識相結合的軟體採購平台，可協助您做出更好的決策。 Olive 的平台使您能夠集中 RFx 流程、收集見解、評估回應、比較供應商並在統一的數位工作空間中進行協作。 Olive 簡化了採購和評估企業技術和軟體解決方案的複雜流程。透過分析您的業務需求，Olive 為您提供了最合適的軟體選項的精選列表，顯著減少了做出選擇所需的時間。 透過 Olive，您可以期待重要利害關係人之間的加強協作，這有助於減少因溝通不良、流程過時、優先事項衝突和一致性問題而造成的延誤。 因此，Olive 用戶在實...
Userdoc
userdoc.fyi
Userdoc 是一種現代需求管理工具，旨在簡化建立和管理使用者故事、角色和使用者旅程的過程。該平台提供人工智慧協助，使用戶能夠節省生成使用者故事、角色和接受標準的時間。 Userdoc 讓使用者在軟體開發生命週期的發現、開發和系統測試階段集中知識。該平台使用戶能夠透過使用者故事和驗收標準以標準方式捕獲需求，同時保持 Userdoc 作為事實來源。 此外，Userdoc 透過創建虛構的角色（包括他們的背景、動機和挫折），可以更輕鬆地了解實際使用者是誰。 它還提供了一種直觀的方式來使用使用者旅程解釋系統中的詳細工作流程。 Userdoc 可以自動產生使用者故事、驗收標準、角色和使用者旅程，...
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio 是公司收集需求的線上解決方案，它的主要目標是讓您體驗收集軟體、建立文件並完成整個過程，輕鬆、簡單，並且讓您喜歡它。在超過 60% 的情況下，軟體開發專案管理仍然無法按時、按預算交付。高達 35% 的根本原因與需求管理不善有關。業務與 IT 不一致會導致開發過程中斷，進而導致金錢或時間損失。提高業務價值需要新的管理技術和協作工具。團隊必須在整個 IT 流程中調整企業利害關係人所期望的業務價值。良好的需求管理可以將開發成本降低多達 57%，並將上市時間加快多達 20%。
Flow Engineering
flowengineering.com
敏捷需求追蹤滿足數位孿生。 Flow 是專門為幫助快速移動的敏捷團隊更快迭代而建置的。