替代項 - DeepStream
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
適合自由工作者和小型企業的最佳客戶管理工具。更聰明的發票、提案、時間追蹤、付款和合約 前身為 AND.CO。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名頂級自由工作者使用的防彈合約、電子簽名、提案和發票軟體。安心並專注於您的工作。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts 是一個功能豐富的 CLM 平台，可讓您簡化合約流程並以降低的成本實現大規模合規性。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
Better Proposals
betterproposals.io
透過 Better Proposals，發送專業的商業提案只需一半的時間。透過深度分析和數位簽章達成更多交易。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 軟體，協助您改善銷售提案流程。安排演示以立即減少您的 RFP 回應時間。
Proposify
proposify.com
提案軟體使銷售領導者能夠控制和了解銷售流程中最重要的階段。免費試用 Proposify 14 天。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，包括 CRM、文件管理、客戶入口網站應用程式、工作流程、付款、時間和計費。
Qwilr
qwilr.com
密封每筆交易。透過基於網路的提案脫穎而出並提供世界一流的買家體驗，贏得更多。
Practice Ignition
practiceignition.com
將提案、合約和付款全部發送到一個文件中 — 這是一種更快、更有效的管理客戶互動的方式。練習點火使其超級e
Quotient
quotientapp.com
成千上萬的企業選擇 Quotient 為其客戶提供五星級報價。商數可以組織您的銷售流程，讓您看起來不錯。
Nusii
nusii.com
停止與 Word、InDesign 和 PDF 作鬥爭。 Nusii 讓您每次都能在更短的時間內創建精美的提案。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad 的合約管理軟體是唯一能讓公司在幾分鐘內自行設計和部署任何類型或複雜性合約的解決方案。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
Paddle
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幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
Loopio
loopio.com
改變您的提案回應流程—並釋放您的成長。了解為什麼 800 多家公司使用 Loopio 來回答 RFP、DDQ 和安全問卷。
Quoter
quoter.com
IT 銷售報價軟體將永遠不一樣。 Quoter 是一個報價到現金平台，消除了專業服務的買方和賣方之間的摩擦。立即升級您的銷售流程。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先進的虛擬資料室解決方案始終獲得最佳結果。拋棄傳統的資料室，立即加入世界頂尖交易撮合者的行列。
Concord
concordnow.com
Concord 是最簡單的合約管理平台，可用於協作、管理、設計和儲存協議。
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momenteo.com
使用者友善的會計解決方案適合自由工作者追蹤您的工作、費用、旅行等。
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper 是領先的供應商和合約生命週期管理平台 (VCLM)，適用於各種規模的公司。在單一解決方案中恢復可見度、控制、保障合規性並管理第三方風險。
DigiFabster
digifabster.com
成本估算軟體如何提高 CNC 機械車間的銷售？提供即時線上 CNC 報價有助於機械車間滿足客戶不斷變化的需求。在內部使用，可將您的詢價回應時間縮短至幾分鐘，或使用 DigiFabster 的機械車間報價軟體在您的網站上提供 24/7 線上報價和訂單。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一個基於 SaaS 的數位商務支援平台，為全球消費品牌和零售商提供數位貨架分析和動態定價解決方案。該公司的數位商務支援和通路優化平台使全球消費品牌和零售商能夠加速銷售成長、擴大市場份額並在規模化競爭中實現盈利。隨著越來越多的數位管道的推出，DataWeave 的客戶利用該公司的專有技術在每個線上管道上獲得卓越的績效衡量能力，從而幫助他們做出更明智、更快速的決策。透過 DataWeave 平台提供的獨特功能，為客戶即時提供正確的 KPI，包括價格競爭力、內容品質和基準、產品可用性、促銷績效、搜尋和媒體語音份額、評級和評論分析，從而推動成長銷售和市場份額，同時幫助客戶進行有利...
Legislate
legislate.ai
Legislate 是一家成立於牛津的法律科技公司，讓非律師無需法律預算即可輕鬆安全地建立、管理和搜尋律師批准的合約。 Legislate 的合約管理軟體建立在專利知識圖譜技術的基礎上，使合約資料可大規模使用和搜尋。
Contract Cardinal
contractcardinal.com
使用市場上最簡單、最實惠的合約管理軟體，節省時間、金錢和精力。
Contractify
contractify.io
用於線上電子簽署、管理和自動化所有合約的合約管理軟體。 Contractify 使團隊能夠在線上協作。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易於使用且安全的治理軟體，其定價適合任何組織，包括先進的合約管理、100% 無紙化董事會會議管理、輕鬆的實體管理、無縫整合的電子簽名提供商和內建虛擬數據室(VDR) - 合而為一。 ContractZen 的使命是幫助組織每天為盡職調查做好準備，為全球數百萬中小型企業和非營利組織帶來現代治理。我們讓高階主管、投資者和董事會安心無憂。這就是為什麼我們的名字是 ContractZen。
Upwex
upwex.io
使用人工智慧來改善 Upwork 上的自由工作者和公司的結果的瀏覽器擴充功能。 Upwork 的 AI 工具：工作評級、提案產生和 CRM 同步。
Tradogram
tradogram.com
更好的採購管理方式 透過自訂採購訂單、請購單和詢價來自動化您的採購流程。在 Tradogram 上協商更好的交易、簡化批准並完成您的三向匹配。
Linksquares
linksquares.com
法律團隊依靠 LinkSquares 透過人工智慧驅動的合約管理軟體輕鬆起草、審查和執行協議。
Pricer24
pricer24.com
經銷商、供應商和製造商面臨的複雜決策：建議零售價控制、市場和趨勢分析、市場報告、產品分析、動態定價。
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papernest.com
您的所有合約和訂閱。只需點擊幾下，非常簡單。 電、瓦斯、網路盒、行動套餐、家庭保險、書面報紙等。 👉 100%免費！只需點擊幾下，即可在一個空間集中、訂閱、切換和自由終止所有合約和訂閱。
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Juro 是一款一體化合約自動化軟體，可簡化法律合約的建立、執行和管理，為您的團隊提供支援。
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將您的供應商與您組織的通訊堆疊同步。自動執行詢價、採購訂單和訂單狀態追蹤。
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orgzit.com
企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
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Bidsketch 提案軟體可讓您在 50% 的時間內建立、電子簽署和追蹤具有專業外觀的客戶提案。
SpringCM
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SpringCM 是一個安全的雲端平台，可跨桌面、行動和 Salesforce 等合作夥伴應用程式管理銷售合約和所有類型的文件。 SpringCM 透過先進的工作流程管理整個合約生命週期，自動執行手動任務和複雜流程。 SpringCM 建立在自己的雲端基礎設施平台之上，是一個注重效能、可用性和安全性的內容交付網路。其公司總部位於伊利諾州芝加哥。 2016 年，SpringCM 在舊金山和倫敦開設了兩個新辦事處，並於 2018 年在布加勒斯特開設了辦事處。它在合約管理領域獲得了所有 Salesforce AppExchange 合作夥伴中最多 5 顆星的評價。2018 年 7 月 31 日，Do...
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Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
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Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...
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Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...
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Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...
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Dasseti (formerly Diligend) is an award-winning software provider that helps institutional investors, investment consultants and investment managers meet the rigorous demands for data collection, analysis, exchange, reporting and compliance at every stage of the investment lifecycle. Dasseti Collect...
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