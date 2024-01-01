DeepMake 是一種基於人工智慧 (AI) 的工具，主要用於內容創作，並專注於視訊效果 (VFX)。 DeepMake 利用開源人工智慧，提供一系列服務來簡化和優化內容創建流程。 這些服務包括即時視訊效果、根據文字提示建立庫存影片和即時圖層分割。該工具具有穩定的擴散視訊生成等功能，使用戶能夠根據書面提示制定高品質視訊或擴展現有剪輯。 它還使用智慧圖層分割，自動分割影片中的人物、背景和對象，從而促進精確的視訊修改和動態敘事。 DeepMake 的另一個關鍵功能是強大的換臉技術，旨在使角色栩栩如生、替換特技替身以及為遊戲和串流媒體創建動畫頭像。 該工具還具有視訊放大功能，旨在提高影片的品質和細節。 DeepMake還提供與Adobe After Effects和Nuke的集成，從而將其人工智慧驅動的視覺效果擴展到用戶已經熟悉的工具中。 DeepMake 提供不同使用類型的定價結構，包括無限使用的開源和完全免費版本，以及具有獨家功能和技術支援的高級套餐。

網站： deepmake.com

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