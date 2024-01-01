替代項 - DeepHow
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Loom
loom.com
Loom 是領先的非同步工作視訊通訊平台。專為簡單性和速度而設計，無論您是在辦公桌前還是在路上，您都可以錄製、分享影片並與之交互，以推進工作。 20 萬家公司超過 2,100 萬人使用 Loom 透過非同步影片更聰明地工作。從 HubSpot 到 Atlassian，再到 Netflix，Loom 是頂級公司和小型企業的首選螢幕錄製和協作工具。
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX 是領先的維修和工作執行軟體，專為工業和第一線團隊設計。我們幫助公司簡化維護作業、改善資產管理並賦予員工權力，同時提供可提高利潤的見解。作為行動優先平台，MaintainX 為維護、可靠性和營運團隊提供了支援物聯網的現代化解決方案，受到全球 6,500 多家公司的信賴。如果您正在尋找易於使用和實施的 CMMS 解決方案，那麼您就不用再猶豫了。 MaintenanceX 平台管理超過 1500 萬個工作訂單和 250 萬個資產，並被全球數十萬工人使用。它始終如一地幫助客戶減少非計劃性停機並提高資產可用性，同時滿足複雜的合規性需求並確保工人的安全。準備好拋棄剪貼簿了嗎？ M...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Descript
descript.com
Descript 是一種新型影片編輯器，就像文件一樣簡單。 Descript 的人工智慧功能和直覺的介面為 YouTube 和 TikTok 頻道、熱門播客以及使用影片進行行銷、銷售以及內部培訓和協作的企業提供了動力。 Descript 旨在使影片與文件和投影片一起成為每個溝通者工具包的主要內容。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
GoTo
goto.com
GoTo Meeting 是為全球公司提供線上視訊會議的行業領導者，現已成為 GoTo Connect 的一部分，GoTo Connect 是一款專為中小型企業打造的一體化通訊軟體。此會議解決方案可單獨購買，每天受到數百萬人的信賴，可實現即時虛擬通訊和協作。獲得快速、簡單且可靠的專業線上會議解決方案，使客戶能夠面對面會面，透過會議中聊天或電話會議與同事聯繫，並螢幕共享他們的演示文稿，所有這些都只需單擊一個按鈕即可。在屢獲殊榮的協作解決方案的推動下，沒有什麼可以與您的團隊或業務的動力相媲美，GoTo Connect 的會議解決方案將生產力與靈活性結合起來，讓員工隨時隨地在任何設備上高效工作。
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可協助像您這樣的業務專業人士安全地分享和控制推動業務發展的內容。 Dropbox DocSend 強大的基於連結的系統可讓您輕鬆為每個利害關係人設定安全首選項、每次有人查看您的檔案時收到通知、逐頁分析內容效能以及建立現代虛擬交易室。加入超過 34,000 家依賴 Dropbox DocSend 分享和管理敏感資訊的公司。
Springboard
springboard.com
Springboard 的導師主導的線上專案保證能讓您被錄用。透過建立實際專案來學習資料科學、UI/UX 和編碼。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一個行動優先的操作平台，為您提供安全工作、滿足更高標準並每天改進所需的知識、工具和流程，從而提供更好的工作方式。最初是一個數位清單應用程序，現已發展成為一個用於進行檢查、提出和解決問題、管理資產以及隨時隨地培訓團隊的平台。安全文化也幫助團隊做的不僅僅是在治理、風險和合規性方面打勾，它還可以幫助制定環境、健康和安全標準，並提高卓越營運的標準。透過觸手可及的即時數據擷取和可操作的見解，您將始終知道什麼有效，什麼無效，這樣您就可以專注於真正重要的事情 - 每天都變得更好。透過安全文化釋放工作團隊的潛力，推動您的業務向前發展。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提...
Zight
zight.com
Zight 是一款屢獲殊榮且評價最高的解決方案，社群擁有超過 400 萬用戶，並且不斷成長的用戶透過視覺非同步通訊尋求自由。 Zight 隨您擴展，易於使用，無需使用不同的應用程式來進行螢幕截圖、GIF、螢幕錄製和網路錄製。 Zight 用於跨團隊的內部和外部溝通，幫助組織節省數百個工時，減少因溝通不良和誤解造成的生產力損失，並消除不必要的和令人疲憊的會議。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Trainual
trainual.com
Trainual 是一個知識轉移和培訓平台，成長中的團隊可以為他們的工作方式製定劇本。透過 Trainual，您企業中所有角色和職責的每個流程、政策和程序都可以輕鬆記錄、組織、分配和搜尋。其結果是更快的入職和培訓、更無縫的授權、一致的流程、增強的責任感，以及每個人都了解您需要知道的資訊。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa 是一款一體化影片和圖像託管平台，可供行銷人員、內容創作者和線上教育工作者託管、管理和分享多媒體內容，而不僅僅是影片。透過我們廣泛的產品（例如影片託管、嵌入式圖庫、影片行銷工具和進階分析），您可以完全控制您的內容。使用 Cincopa 儲存和共享產品演示、行銷影片、線上課程以及幾乎所有內容 - 機會是無限的！超過 25,000 家企業信賴 Cincopa 來滿足他們的視訊需求。免費開始！
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智慧驅動的會議記錄工具，可讓以客戶為中心的人員輕鬆了解和倡導客戶的需求。 Grain 連接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等會議平台，以自動記筆記、儲存記錄並從每次客戶對話中擷取洞察。與常規會議錄音、筆記或收入情報工具不同，Grain 簡單、易於存取且適合所有角色。任何人都可以輕鬆地用自己的聲音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客戶的觀點，以創建與客戶保持一致的團隊和明智的決策。
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video 是一個互動式視訊 CX 平台，可協助您輕鬆、快速、大規模地建立和分享（根據上下文）個人化視頻，從而提高參與度（開啟電子郵件、預訂會議和機會）。 Hippo Video自推出以來，在全球擁有超過150萬用戶，在各類別的影片領域一直處於領先地位。超過 1000 家大中型企業，包括 Panasonic、Genesys、Trimble、Intrado、Phreesia、Freshworks 等，每天都使用 Hippo Video 建立虛擬關係。請瀏覽 hippovideo.io 了解更多詳情。
PowerDMS
powerdms.com
適用於高信任度組織的排名第一的政策和合規管理平台。在現實世界中，您的政策、培訓和認證並不是孤立運作的。您的合規軟體也不應該。了解為什麼 4,000 多名客戶信任我們的整合平台。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並...
Panopto
panopto.com
Panopto 是一家軟體公司，提供講座錄製、截圖、視訊串流和視訊內容管理軟體，通常用於電子學習環境。該公司是卡內基美隆大學(CMU) 的衍生公司，由卡內基美隆大學的兩位教授William Guttman（現任執行主席）和William Scherlis 於2007 年創立，此外還有現任首席執行官( CEO) Eric Burns 和連續創業家Brad Winney該公司以線上講座技術提供者而聞名。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是專為虛擬銷售而打造的視訊工具。它可以輕鬆錄製和發送視頻，從而在銷售週期的各個階段（從勘探到提案）添加個人風格。在強大的視訊分析和整合的支援下，Vidyard 受到全球數千個虛擬銷售和行銷團隊的信賴，可協助他們透過影片產生更多潛在客戶並達成更多交易。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一個強大且直覺的平台，可供組織創建和提供高品質的線上培訓。 Coassemble 是同類產品中的首創，它將使用者友好的學習管理系統與出色的快速創作功能相結合。借助 Coassemble，組織可以從單一整合平台創建和提供線上培訓。
Claap
claap.io
Claap 是一款一體化視訊工作區，將螢幕錄製、會議錄製和視訊 wiki 集於一處。使用 Claap，您可以： - 用短視頻代替您的下一次會議。透過註釋、主題和視訊回覆更快地獲得回饋 - 使用亮點、文字記錄和 AI 筆記記錄您的會議。並讓您的隊友趕上關鍵時刻。 - 透過專為您的組織設計並與您喜愛的應用程式連接的視訊工作區擴展您團隊的知識。
Whale
usewhale.io
讓您的團隊保持一致的最快方法。 記錄並集中您的程序和流程，培訓您的團隊並管理您公司所有知識的一個中心事實來源。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最強大的學習平台，旨在為管理員提供直覺的體驗，為學習者提供吸引力，為企業提供變革性的平台。主要差異包括： - 能夠為多個受眾（包括員工、客戶和合作夥伴）提供超個人化的學習體驗。所有這些體驗都可以透過單一平台進行獨特的品牌化和集中管理。 - 業界最先進的AI能力。客戶可以自動執行註冊、翻譯和內容分類等手動任務。透過專為學習而建構的生成式人工智慧，客戶只需點擊幾下即可建立有效的課程材料。 - 當您擴展到新的、更大的學習受眾、地理位置、語言等時，您可以與您的組織一起擴展。 - 行動應用程式並與所有主要軟體集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go 是一款現代化、使用者友好、直覺的學校管理軟體，專為學習中心和教育企業設計。輕鬆追蹤日程安排、費用管理、個人課程、出席情況等。成功管理學校所需的一切都保存在一處，並且可以隨時存取。在 Excel 上需要花費數小時的任務在 Teach 'n Go 上只需幾秒鐘。我們的線上學校管理軟體非常簡單，我們保證您很快就能掌握它。從入職支援到私人演示，我們將確保您的學生管理系統設定成功。教師、學生和家長可以透過我們的行動應用程式隨時隨地存取 Teach 'n Go。請放心，我們的雲端伺服器將安全可靠地儲存您的資料。
Sendspark
sendspark.com
對於您和其他所有企業來說，電子郵件是聯絡客戶的最佳方式之一。有些客戶每天會收到超過 100 封電子郵件，因此您必須找到一種方法來消除噪音。透過個人化影片電子郵件解決方案在收件匣中脫穎而出，幫助您與受眾建立真正的聯繫。隆重推出 Sendspark，用於外部通訊的視訊訊息傳遞。 -- Sendspark 透過視訊電子郵件幫助您在收件匣中脫穎而出，實現更聰明的外展和更清晰的溝通。借助 Sendspark Chrome 擴充程序，只需單擊即可直接從瀏覽器錄製新影片。為客戶即時建立任何類型的快速影片：自我介紹、跟進對話、回答問題、展示您的產品或建立即時教學。您將能夠將自己、您的螢幕或您的臉部錄製為螢幕上...
BombBomb
bombbomb.com
打開更多的門。 達成更多交易。快速輕鬆地進行協作。與基於文字的訊息相比，視訊通訊可以獲得更高的電子郵件開啟率和更好的客戶參與度。記錄您的螢幕、相機或兩者。在您的電子郵件或 CRM 中即時分享影片。透過警報和數據儀表板查看結果。從個人創業家到企業，BombBomb 是一款易於設定和管理的視訊解決方案。我們的客戶涵蓋零售、銀行、建築、汽車、IT 等領域的新創公司和全球品牌。 借助 BombBomb，銷售人員可以獲得更多回應並贏得更多交易。行銷人員可以大規模使用影片訊息傳遞，在我們的平台上自動進行推廣或與他們最喜歡的 CRM 整合。客戶支援可提高 CSAT 分數並提高首次接觸解決率。在組織內部使...