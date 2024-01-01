替代項 - DeepHow

SafetyCulture

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SafetyCulture 是一個行動優先的操作平台，為您提供安全工作、滿足更高標準並每天改進所需的知識、工具和流程，從而提供更好的工作方式。最初是一個數位清單應用程序，現已發展成為一個用於進行檢查、提出和解決問題、管理資產以及隨時隨地培訓團隊的平台。安全文化也幫助團隊做的不僅僅是在治理、風險和合規性方面打勾，它還可以幫助制定環境、健康和安全標準，並提高卓越營運的標準。透過觸手可及的即時數據擷取和可操作的見解，您將始終知道什麼有效，什麼無效，這樣您就可以專注於真正重要的事情 - 每天都變得更好。透過安全文化釋放工作團隊的潛力，推動您的業務向前發展。