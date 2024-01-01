替代項 - Deep Dream Generator

FaceMRI

facemri.com

FaceMRI 是一家位於美國的人臉辨識軟體研究小組。 FaceMRI 是 Mac 和 PC 的最先進的人臉辨識搜尋引擎。 FaceMRI 擁有一套臉部辨識軟體，可將臉部分類為性別（男性、女性、非二元）、年齡層、年齡和種族。建立出勤圖表和分析。可透過+匯入影像+匯入影片+網路搜尋（FB、LinkedIn、Instagram）+匯入資料夾+網路攝影機和IP攝影機+物聯網和安全攝影機來提取人臉。 + USB 金鑰和外部設備 FaceMRI 利用人臉辨識的力量來解鎖影像和影片的分析。用戶可以將該應用程式下載到 Mac 或 PC 上並匯入圖像和影片。它將從影片和圖像中提取面孔和人物，用戶可以向客戶添...