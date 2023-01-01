替代項 - dbaPlatform

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Google My Business
business.google.com
如果您被重新導向到此頁面，則「Google 我的商家」不支援您的瀏覽器。如果您使用的不是最新版本的瀏覽器，「Google 我的商家」可能無法正常顯示或執行
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Moz
moz.com
在全球最大的 SEO 社群的支持下，Moz 建立了使 SEO、入站行銷、連結建立和內容行銷變得簡單的工具。立即開始 30 天免費試用！
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一個完整的 Serp 監控工具，可讓您追蹤無限的競爭對手，不問任何問題。哎呀，我們會讓您追蹤盡可能多的內容。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜尋成功的一體化平台 · 透過 BrightLocal 提升排名、提高聲譽並在本地搜尋中脫穎而出。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地點品牌的行銷平台。我們幫助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企業透過每個行銷管道與當地受眾建立聯繫。
Solocal
solocal.com
我們透過數位科技幫助企業發展。透過免費的數位審核立即獲得個人化建議。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
Nightwatch
nightwatch.io
追蹤地球上任何位置的搜尋排名。 了解是什麼推動了所有領先搜尋引擎上的搜尋引擎流量和銷售（具體到郵遞區號層級）。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屢獲殊榮的客戶評論軟體公司。獲得更多評論。回應客戶。尋找有關客戶體驗的見解。
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla 是世界排名第一的業務線索查找和客戶關閉基於雲端的軟體，可協助代理商企業尋找、分析和關閉更多數位行銷服務業務線索。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Mobal
mobal.io
從一個地方輕鬆管理您的所有商家清單。我們讓您的企業清單管理變得有趣、快速、愉快。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 為多地點品牌提供大規模監控、分析和改善客戶體驗所需的在地見解和工具。
TrackRight
trackright.com
TrackRight 是一款數位行銷績效追蹤工具，專門提供本地 SEO 和潛在客戶追蹤解決方案，同時提供客戶儀表板，讓您和您的客戶始終了解您的行銷活動的績效。
Nurch
nurch.io
Nurch 是一款一體化軟體解決方案，可協助當地企業在搜尋結果中被發現、獲得更多評論並將潛在客戶轉化為實際客戶。
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME 是一款本地 SEO 工具，旨在提高企業在 Google 上的線上知名度和聲譽。它將業務資料集中在「Google 我的商家」上，使用人工智慧管理評論，並提供本地分析和內容發布，旨在推動實體店的線上流量。
AuthorityLabs
authoritylabs.com
可靠且準確的SEO 排名追蹤軟體我們業界領先的SEO 軟體受到世界各地行銷人員的信賴。使用我們的搜尋引擎排名和關鍵字數據來自動化您的SEO 監控、追蹤本地和行動排名，並恢復未提供的關鍵字。無需下載。沒有合約。立即開始免費試用 產業領導者為每個企業選擇 AuthorityLabs AuthorityLabs 解決方案 SEO 數據 AuthorityLabs 排名追蹤器 透過可靠且準確的關鍵字數據監控 SEO 效能。透過每日報告自動執行本地排名追蹤和行動排名追蹤。恢復（未提供）有機關鍵字。了解更多 AuthorityLabs 數據服務 透過最強大的功能為您的數據分析提供支持
RealWork Labs
realworklabs.com
無需做更多工作即可賺更多錢：現場拍攝您的工作成果並在附近展示，改進您的評論並向附近的鄰居證明您是該工作值得信賴的家庭服務提供者。
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout 是最快的線上聲譽管理解決方案。它與排名前 21 的評論分析網站整合。它根據所有評論的所有文字顯示普通人對業務的看法。
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker 使用戶能夠以本地用戶的身分在全球 50000 多個地點查看搜尋引擎的 SERP（搜尋引擎結果頁）。
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co 是一個多方面的SEO 和關鍵字研究平台，提供一系列工具來增強數位行銷工作： - 關鍵字批量檢查器：能夠同時檢查多個關鍵字，包括批量Allintitle 和關鍵字黃金比例值，並具有即時地理位置或語言的特殊性。 - 大量 Allintitle 和關鍵字黃金比例檢視器：提供內建 KGR 計算器，利用關鍵字黃金比例尋找易於排名、低競爭度的關鍵字。 - KW Explorer：協助尋找長尾關鍵字和任何種子關鍵字的問題，具有聚類和搜尋意圖識別功能。 - 排名差距分析：允許對最多五個網站進行關鍵字比較分析，有助於 SEO 內容策略。 - SERP 追蹤器：追蹤主要搜尋引擎上的關鍵...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler 是一種基於網路的 SEO 軟體解決方案，可追蹤排名、執行網站審核、監控競爭對手反向連結、產生品牌報告以及與搜尋引擎優化相關的許多其他內容。
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger 是 SEO 和行銷軟體即服務 (SaaS) 平台，專為代理商設計，任何規模的數位行銷公司或內部專業人士都可以負擔得起。 Rank Ranger 的綜合線上行銷平台追蹤和監控數百個搜尋引擎上的有機、本地、行動、應用程式和影片排名，驗證和監控反向連結數據，並包括來自各種第三方軟體和服務的行銷指標的整合。完全個人化的 100% 白標報告選項包括可自訂以符合任何網站設計的品牌化拖放網路行銷儀表板，以及單一登入用戶端儀表板、自訂 URL 的使用以及品牌 PDF 的自動排程報告。
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business 是一種本地排名追蹤工具，具有本地搜尋引擎結果的獨特視覺化視圖。在網格視圖中將您的排名位置與本地競爭對手進行比較。監控您在 Google 3-pack 上的表現並進行調整以提高您的搜尋可見度。
Obenan
obenan.com
Obenan 是一款自動化數位行銷助手，旨在簡化和優化各種規模企業的網路行銷工作。它利用先進的演算法和人工智慧 (AI)，提供個人化的行銷策略、自動化 Google 內容分發，並為績效追蹤提供富有洞察力的分析。其用戶友好的介面可以輕鬆設定和管理，使企業能夠以最少的手動幹預有效地接觸目標受眾、提高參與度並推動銷售。 Obenan 體現了數位行銷的未來，為實現數位時代的行銷目標提供可擴展、經濟高效的解決方案。
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon 是同類中首屈一指的追蹤工具，也是本地 SEO 分析不可或缺的視覺效果。
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® 是一款高度專業的 SEO 排名追蹤和報告解決方案，適用於 SEO 機構、SEO 專業人員、內部 SEO 部門和網站所有者。它擁有任何其他排名追蹤或一體化 SEO 工具中最準確的演算法，並且全面的各種報告選項將使您、您的隊友和您的客戶滿意！對於 SEO 機構來說，PRT 向客戶提供的報告將增加他們的信任，從而提高保留率。為您的企業帶來的好處是無價的。無論是對您的一體化大型 SEO 工具（具有基本位置追蹤功能）的補充，還是如果您對當前的排名追蹤器不滿意，您都可以免費試用 ProRankTracker®，看看它能為您做些什麼。
Whitespark
whitespark.ca
本地引文查找器可協助您追蹤引文、發現新機會並取得競爭對手的引文。 *根據競爭對手的引文發現新機會 *找到並追蹤您的企業列出的所有引文網站 *輕鬆識別您可以向其提交業務的新引文網站
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone 透過增強數位體驗和內容可見性來增加獲取量。我們透過數位體驗平台來實現這一點，並根據您的需求添加盡可能多或盡可能少的服務，以幫助您到達客戶所在的任何地方。我們與各行業的主要品牌和中型企業合作。了解如何利用我們經過驗證的方法，請造訪 www.milestoneinternet.com 或發送電子郵件至 sales@milestoneinternet.com
Mobilosoft
mobilosoft.com
從一個平台管理您的品牌網路的本地數位行銷：線上知名度、出版物、電子聲譽和本地廣告。
iReview
ireview.com
iReview：您值得信賴的線上聲譽管理合作夥伴在快速發展的數位環境中，企業認識到線上評論在塑造其成功方面所發揮的關鍵作用。輸入 iReview——一個創新的線上聲譽管理平台，旨在為數位時代的企業提供支援。主要特點： 1. 全面的聲譽管理：iReview 為企業提供整體解決方案，幫助他們產生更多評論、獲得更高的搜尋引擎排名並提高在各個平台上的知名度。 90% 的線上客戶在購買前都會諮詢評論，因此 iReview 強大的聲譽管理解決方案不可或缺。 2. 多方面的工具：該平台為企業提供了一套工具來產生、管理、監控、回應、審查和分析市場評論。除了傳統的聲譽管理之外，iReview 還與行銷自動化平台...
Digitaleo
digitaleo.com
讓本地行銷變得更容易的平台。 從客戶評論審核和社交網路管理到贊助活動和本地知名度，Digitaleo 幫助網路和品牌為其銷售點帶來更多流量！
DashLoc
dashloc.com
DashLoc 是一個革命性的超本地化清單平台，以無縫且有效率的方式將本地企業與附近的客戶聯繫起來。憑藉其用戶友好的介面和地理定位功能，DashLoc 使用戶能夠發現在其附近運營的企業並與之互動。本地企業可以在 DashLoc 上建立詳細的個人資料，包括企業名稱、地址、聯絡資訊、營業時間以及其產品或服務的簡要描述等基本資訊。他們還可以展示特別優惠、優惠和促銷活動來吸引潛在客戶。客戶可以透過造訪其附近的企業、服務和活動的精選清單來受益於 DashLoc。他們可以留下評論和評級，培養一個充滿活力的社區，其中有價值的回饋可以推動改進並建立信任。 DashLoc 在提高當地企業的知名度和客流量方面發揮...
RocketData
rocketdata.ru
RocketData 是一個易於使用的平台，可在 30 多種基於位置的服務中管理公司的業務資訊和評論：地圖、搜尋引擎、所有流行的目錄、GPS 設備和社交網路。 RocketData 將有關您公司的資訊加入這些服務中，自動發現錯誤、修復錯誤並保護您的資料。 RocketData 還可以幫助您的企業與當地客戶互動，無論他們在哪裡交談。此平台監控和收集客戶回饋，並提供從單一介面回答問題的工具。我們的整合清單包括 Google 地圖、Apple 地圖、Yandex.Maps、2GIS、Facebook、Instagram、TripAdvisor、Yelp、Garmin、Waze、Here 地圖、Ope...
Reptrics
reptrics.com
Reptrics 是一款適用於 B2B SaaS 企業的一體化客戶成功軟體，旨在推動客戶保留和成長。 Reptrics 專為積極主動的客戶成功團隊和執行領導者而構建，用於管理客戶入職和續約、減少客戶流失並增加擴展機會。 Reptrics 讓客戶成功團隊能夠成為收入中心而不是成本中心。透過使用劇本自動化以客戶為中心的工作流程，幫助管理整個客戶生命週期的成功。以客戶為中心的數據平台，用於監督帳戶健康狀況並即時解決客戶流失風險。總部位於佛羅裡達州，成立於 2019 年，是創投支持的平台。受到 Hook Security、Web-est、Skill Struck、Kinectify 等全球客戶的信賴，...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，可為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
LOCALACT
localact.com
LOCALACT 是專為加盟商打造的首屈一指的本地數位行銷平台。我們將您的特許經營商和營業地點放在每個當地市場的前沿和中心，幫助他們接觸更多的線上用戶並將他們轉化為客戶。從超本地化廣告活動到本地商店數據管理和線上報告，LOCALACT 幫助特許經營商和企業主增加收入並衡量行銷績效。
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local 致力於為我們的通路合作夥伴、品牌、代理商和本地行銷人員提供可擴展、經濟高效且可自訂的本地存在管理解決方案。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信賴的本地搜尋企業列表身份管理提供商，幫助全國品牌和本地企業控制並提高其在線企業列表的可見性，並向廣泛的本地搜索平台網絡提供可信、經過驗證的本地企業信息。
myPresences
mypresences.com
mypresences.com 是優化和管理企業線上形象和聲譽的最佳方式，讓他們在最短的時間內創建、維護和監控 2000 多種服務的正確、一致和完整的形象，而無需了解每項服務。隨著越來越多的新業務在網路上出現，網路形象和聲譽變得與店面一樣重要。 mypresences.com 允許企業監控和參與線上發布的有關其業務的所有內容，例如商業資訊、評論、交易、照片、影片和評論，以便他們可以控制自己的存在和所說的內容，以便他們可以圍繞他們的業務建立忠實的客戶群。在網路上發布有關企業的負評或不適當資料不僅會破壞他們尋找新客戶的能力，還會將其推向競爭對手…對於大多數企業來說，這種損害幾個月或幾年都不會被注意...
Direction Local
direction.com
Direction Local 是一個完整的在地行銷平台，專為希望快速提高線上知名度、接觸更多客戶並提高聲譽的企業而設計。其強大的工具包包括美國頂級目錄的引文構建、列表管理、評論管理、發布套件以及詳細的本地 SEO 報告見解。透過 Direction Local，會員可以在本地搜尋中體驗到更快的排名提升、更大的地圖可見性以及更多的潛在客戶開發。會員資格起價為 999 美元/年，針對醫療保健（1199 美元/年）和旅遊（1099 美元/年）領域的企業提供利基計劃。
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GMBapi.com 是多地點 Google 商家資料軟體的超值選擇。代理商和直接客戶都喜歡我們。管理您在當地的聲譽並大量發佈內容、服務、產品和照片。輕鬆概覽所有本地搜尋優先順序和效能，以便您知道要採取哪些措施。我們的 A/B 測試功能可以輕鬆最大化本地可見性。人工智慧支援的評論回應、競爭性評論報告和已刪除的評論使其成為頂級本地搜尋評論播放器，可提高您的權威。兩週免費測試和無與倫比的價格！誰使用 GMBapi.com？對推動績效、聲譽管理、發佈內容和照片感興趣的多地點企業。我們以 15% 的價格獲得 90% 的利益。 15 分鐘內使用您的數據進行 24/7 線上免費測試！
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清單可幫助您的本地企業被更多客戶發現。在 50 多個平台上一次性更新您的公司信息，提高您的排名並獲得更多網站流量、電話和訪問您所在位置的訪客。目前，我們為 30 多個國家/地區的 100,000 多個業務地點和 50,000 多個客戶提供服務。我們的目標是幫助大型和小型企業與客戶互動並管理他們的線上聲譽和評論，同時提高各種平台上的本地搜尋可見性。我們的專業軟體包括： 清單 - 一次在 50 多個平台上更新您的公司資訊。評論 - 在一個中心位置收集和管理更多評論。網站優化器 - 改善您的網站搜尋引擎優化並透過無故障的網站贏得更多客戶。
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ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與大公司Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo 擁有您的多地點品牌所需的一切，幫助客戶從搜尋到採取行動。在最大的搜尋、地圖和社交媒體平台上更新和同步您的業務訊息，以提升您的本地搜尋引擎優化 (SEO)。透過跨搜尋、地圖和社交網站收集評論和評分並從一個地方回覆來管理您的聲譽。透過在所有 Facebook 位置頁面上發布訊息，就像在一頁上發布訊息一樣簡單，可以放大您的品牌訊息。
DigitalMaas
digitalmaas.com
我們是一個全球本地行銷平台，供企業用來優化其在多個搜尋平台（例如Google 我的商家、Apple、Facebook 和Bing）上的位置資訊。我們是一個全球本地行銷平台，供企業用來優化其在多個搜尋平台上的位置資訊。多個搜尋平台，例如 Google My Business、Apple、Facebook 和 Bing。
Social Places
socialplaces.io
行銷技術機構，專門從事多地點品牌的清單、聲譽、社交、廣告和預訂。 Social Places 的價格對於特許經營商來說是負擔得起的，並提供實踐服務來實施和推動本地行銷策略。產品套件包括清單 - 跨渠道設定、最佳化和管理位置頁面。聲譽 - 集中並回應多個管道的回饋。社交 - 大規模上傳、管理和批准在地化內容。廣告 - 跨 100 多個平台的付費媒體和數據視覺化。 Bookings - 專為特許經營商打造的預訂和預約軟體。