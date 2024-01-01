替代項 - Dayta AI
Placer.ai
placer.ai
透過 Placer.ai 的位置智慧和人流洞察，做出更明智的房地產決策並達成更多交易。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年來最好的床墊技術進步。我們的床墊和枕頭提供免費送貨、免費退貨和 100 晚試用。
VisitorAPI
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透過快速 API 取得網站訪客 IP、位置、貨幣、語言和裝置資料。立即開始您的免費開發者計畫或即用即付計畫。
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC 是一個全球消費者洞察平台，透過可操作的情報幫助行銷和營運領導者提高效率，從而推動業務成果。其使命是創造一個更具相關性的世界，讓品牌接觸消費者並與他們建立關係。 Azira 提供創新的行銷解決方案來管理受眾、啟動全通路行銷活動並了解客流量歸因。它還為選址、貿易區域分析、競爭情報等用例提供營運見解。 Azira 為零售、飯店、旅遊、房地產、金融服務和媒體企業提供服務。 Azira 資料智慧平台闡明了 44 個國家 70 多萬個地方的消費者行為。營運情報：Pinnacle 可以輕鬆獲得有關位置績效的見解，幫助回答以下問題： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天...
Azira Pinnacle
azira.com
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Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
餐廳行銷平台 CDP 用於收集、清理和集中賓客資料。由人工智慧驅動的行銷自動化和聲譽管理可推動更快、更有效率的成長。
Aislelabs
aislelabs.com
用於客戶身分和存取管理 (CIAM) 的一體化平台，具有可自訂的 Web 註冊表單、自助設定檔管理、社交登入和全功能行銷功能。透過網站、行動應用程式、現場註冊、訪客 WiFi 和任意數量的其他來源在線上和離線獲取用戶。將跨通路的客戶資料整合到一個位置。原生行銷功能，包括電子郵件和簡訊活動、豐富的調查、智慧優惠券和付費媒體廣告。具有人工智慧 (AI) 的深度學習引擎可了解行為並細分使用者以獲得高投資報酬率。專為現代客戶設計的無密碼身分管理和漸進式分析。
Raydiant
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我們的即插即用硬體和基於雲端的直覺企業級平台介面（市場上有超過 100 個應用程式）可以從任何地方訪問，安全軟體擁有 99.9% 的正常運行時間並可防範網路安全風險。直接在沙發上控制和管理 10 到 10,000 個位置的螢幕上播放的內容。從動態銷售點整合數位選單板到令人垂涎的視訊顯示器、自助服務亭、激勵團隊的銷售遊戲化和獎勵，以及透過人工智慧螢幕顯示的個人化內容，Raydiant 與業界最優秀的公司合作。業務創造令人驚嘆的體驗。立即預約示範並享有 30 天無風險試用：https://www.raydiant.com/book-a-demo