替代項 - Data Virtuality
CData Connect Cloud
cdata.com
您的組織依靠即時業務和營運數據來提供可行的見解並推動成長。 CData Connect 是您資料價值鏈中缺少的一環。 CData Connect 允許使用者透過標準資料庫存取連接到任何雲端應用程式或資料庫中的資料。借助 CData Connect，支援的資料來源的外觀和行為類似於標準 MySQL 資料庫。 CData Connect 支援從任何支援標準資料庫連接的應用程式直接連接，包括流行的雲端BI 和ETL 應用程序，例如： - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Fl...
Denodo
denodo.com
我們使組織能夠即時連接到所有數據。 Denodo 是由資料虛擬化提供支援的邏輯資料結構領域的領導者，提供跨最廣泛的企業、雲端、大數據和非結構化資料來源的資料存取、資料治理和資料交付功能，而無需將資料從原始儲存庫中移出。 Denodo 各主要產業的客戶都獲得了顯著的業務敏捷性和投資報酬率。 Denodo 平台提供用於語義搜尋和企業範圍資料治理的主動資料目錄、由人工智慧支援的業界領先的智慧查詢加速、用於多雲和混合部署的自動化雲端基礎設施管理，以及用於自助服務的嵌入式資料準備功能。管理良好且安全的分析。 Denodo 提供了任何其他技術所沒有的獨特的資料整合和管理方法。 Denodo 客戶報告指出：...