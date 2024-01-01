Dashbot 是一個由人工智慧驅動的對話資料平台，旨在從大規模客戶互動中提取可行的見解。它是轉換多通路對話資料的策略工具，可為各種用例提供更好的客戶體驗。 Dashbot 統一了整個組織內的孤立資料來源，從暗資料和客戶調查中獲取見解，或建立現有的對話資料以增強聊天機器人的效能。 它充當中央樞紐，將非結構化對話資料轉換為整個組織的統一、可操作的格式。該平台配備了無程式碼自動化工具，可促進數據探索和見解提取，使團隊能夠專注於數據驅動的行動以實現組織改進。 Dashbot 透過整合客戶體驗管道，實現全多通路客戶旅程的視覺化，進而增強使用者體驗優化。 客戶體驗團隊、對話式人工智慧團隊和數位團隊在各個行業中使用它來推動數據驅動的改進。它利用其先進的機器學習功能優化自然語言處理資料模型，幫助使用者利用資料優先策略並加速創新。 該平台還可以豐富客戶體驗和員工體驗，為對話式人工智慧帶來無限的可能性。

網站： dashbot.io

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