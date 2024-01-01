Dasha.AI 是一個先進的平台，用於開發超現實的對話式 AI 代理，以用於各種應用程式。它旨在為企業提供建立能夠執行現實世界任務的基於語音和文字的人工智慧代理的能力。 這些可以整合到應用程式中以增強不同的流程，例如銷售、客戶互動和自動化。此外，Dasha.AI 支援超自然的對話體驗，有效複製人類交互，包括超低延遲響應時間、超逼真的語音合成和專有的提示技術等功能，有助於實現逼真的對話。 該平台引入了DashaScript，這是一種專有的代理程式語言，具有無與倫比的客製化和靈活性，使開發人員能夠建立能夠應對複雜呼叫場景並根據客戶細分進行動態調整的人工智慧代理。 最後，Dasha.AI 提供了一個白標平台，使開發人員能夠創建特定行業的產品，並使用戶無需編碼即可建立和管理人工智慧代理。 這特別有用，因為客戶可以專注於設計直覺的使用者介面和體驗，而 Dasha.AI 則負責複雜的後端處理和管理。

網站： dasha.ai

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