Daft Art 是一款由人工智慧驅動的工具，使用戶能夠快速輕鬆地創建高品質的專輯封面。它利用精心策劃的美學，並提供與人工智慧互動的視覺方式，根據需要生成盡可能多的藝術品，直到實現所需的外觀。 用戶可以透過編輯專輯標題和藝術家姓名來自訂藝術作品文本，最終的藝術作品將以高解析度格式和正確的寬高比提供。 此外，用戶可以在決定最終外觀之前在真實設備上預覽藝術品，並且可以上傳到所有串流媒體平台。 Daft Art 也提供其他藝術家製作的封面樣本，讓使用者了解最終藝術作品的外觀。透過 Daft Art，使用者可以創作出令他們引以為傲的藝術品。

網站： daftart.ai

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