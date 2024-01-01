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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Cypress 是一個前端自動化測試工具，專為現代網路而創建。它為瀏覽器中運行的任何內容提供更好、更快、更可靠的測試。 Cypress 基於全新架構構建，與正在測試的應用程式在相同的運行循環中運行 - 並且它可以在任何前端框架或網站上運行。開源 Cypress 應用程式可以很好地處理現代 JavaScript 框架。 Cypress Cloud 是一項託管服務，它聚合並應用過去Cypress 應用程式測試運行中的強大智能，以支援更好的CI 故障調試工作流程、測試套件分析和智能CI 編排功能，從而提高開發人員速度，同時降低CI 成本。
目錄:
Software Development
軟體測試工具

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