替代項 - Cycleops

Semaphore

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Semaphore 是市場上最快的持續整合和交付 (CI/CD) 平台，為世界上最好的工程團隊提供支援。我們的目標是讓開發人員更容易使用 CI/CD 實踐，提供出色的使用者體驗，並像我們希望的那樣對待我們的客戶。將程式碼推送到 GitHub 或 Bitbucket 後，它會在預先安裝了一流 Docker、Kubernetes、iOS 支援和 100 多個工具的平台上快速執行您的測試。自動化任何持續交付管道。透過可自訂階段、並行執行、控制流程切換、秘密和依賴關係管理獲得完全控制。使用 Semaphore CLI 啟動建置、檢查日誌、直接透過 SSH 連接到作業或建立自訂儀表板。它已經受到全球數千...