替代項 - cux.io
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Miro
miro.com
Miro 是一個線上協作白板平台，使分散式團隊能夠有效地協同工作，從使用數位便籤進行集思廣益到規劃和管理敏捷工作流程。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台應用程式監控，重點是錯誤報告。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商業分析服務公司。它追蹤用戶與網路和行動應用程式的交互，並提供與他們進行有針對性的通信的工具。 其工具集包含應用程式內 A/B 測試和使用者調查表。收集的數據用於建立自訂報告並衡量用戶參與度和保留率。 Mixpanel 可與 Web 應用程式（尤其是 SaaS）配合使用，但也支援行動應用程式。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
TheyDo
theydo.io
數位化設計思維以客戶為中心解決問題。使用經過驗證的方法大規模改造您的業務以產生突破性創新。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯亞電視劇，於 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。該劇由 Grace danile 編劇，由 DIL Pictures 製作和發行。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免費網路分析服務，用於追蹤和報告網站流量。 Yandex 於 2008 年推出該服務，並於 2009 年公開。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是網路上第三大使用最廣泛的網路分析服務。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆蓋超過 25,000 家公司，收到了 4 億個報告的問題和回饋，全球有 20 億台設備運行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音...
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Woopra
woopra.com
分析並視覺化從首次行銷接觸到產品使用的整個客戶旅程。立即註冊我們的免費方案。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一個基於 SaaS 的平台，為 Web 應用程式和軟體產品提供應用內指導和效能支援。 Whatfix 協助公司建立出現在 Web 應用程式中的互動式演練。 Whatfix 在加州聖荷西和印度班加羅爾設有辦事處。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的時間處理數字，更多的時間發展您的業務。 使用我們的工具集（包括動態熱圖、會話記錄和即時聊天）來提高您網站的轉換率。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
UserVoice
uservoice.com
B2B 使用者回饋軟體可協助您傾聽並指導客戶、優先考慮重要的產品功能並高效創新。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客戶成功軟體，可協助企業了解客戶的產品使用情況、評估他們的健康狀況，並為企業提供管理和自動化客戶體驗的方法。
Flywheel
getflywheel.com
一體化 WordPress 代理託管平台。 在一個管理客戶的 WordPress 網站，賺取經常性收入，並持續取悅他們。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Session Rewind
sessionrewind.com
透過使用者行為的錄影來優化您的網路體驗。 準確記錄每個會話和問題，每月只需 14 美元。
Catalyst
catalyst.io
客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。
Keen
keen.io
Keen 是一個基於 Apache Kafka 所建構的完全託管的事件流平台。只需幾分鐘即可開始直播，30 天免費。
Kissmetrics
kissmetrics.io
為您提供做出更好決策所需的知識。 Kissmetrics 是一個基於行為的分析和電子郵件自動化平台。旨在幫助產品團隊和行銷人員獲得、留住和發展更多客戶。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一個使用者體驗研究平台，隨時可以幫助您應對遇到的任何挑戰。如果您曾經想知道用戶對您的網站、應用程式或原型的想法和感受，您不必再猜測了。 UXtweak 平台提供許多工具，包括複雜的網站測試、會話記錄、卡片分類、樹測試、行動測試、原型測試、競爭可用性測試等。這些工具可讓您從使用者的角度檢查您的網站，並確定什麼對他們來說最重要。 UXtweak 是一款非常靈活的工具，讓您不僅可以測試網站的一兩個功能，還可以測試網站的整個生命週期，從繪製特定功能、原型設計、測試成品或測試競爭對手。透過增強的分析功能，即使對於對使用者體驗一無所知的個人（例如利害關係人），也可以為您的網站提供深入的視...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
TruConversion
truconversion.com
TruConversion 是一款一體化分析應用程序，可透過找出訪客/用戶行為背後的原因來幫助識別和解決轉換痛點。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Neurons
neuronsinc.com
預測人類行為。 透過神經科學和我們的人工智慧工具在幾秒鐘內預測客戶的反應、注意力和行為。 透過反覆試驗進行的 A/B 測試緩慢且低效。 停止在無法激發行動的活動上浪費預算。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
Stormly
stormly.com
只需單擊即可將您的數據轉化為見解🤯。建立您的儀表板並立即發現產品資料中的模式。
Squeaky
squeaky.ai
隱私第一的客戶洞察平台。 Squeaky 透過打造更好的數位體驗來幫助您發展業務。我們的一體化工具包括分析、會話記錄、回饋和熱圖。
Snowplow
snowplow.io
Snowplow 為團隊提供了完全的靈活性，可以控制行為資料的收集、結構化、處理、建模和儲存方式。
Silktide
silktide.com
透過在一個平台上進行自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷，讓您的網站變得更好。
Insightech
insightech.com
Insighttech 為數位團隊提供清晰的數位體驗洞察，不受採樣或不完整數據的阻礙。透過 Insightech，您可以在一個易於安裝和運行的解決方案中獲得所有工具，以進行全面的行銷報告、頁面內容分析、轉換管道優化和網站平台重建。受益於專門的亞太地區支援、現場培訓、研討會和網路研討會，確保您在提升組織的體驗分析能力時持續取得成功。
FullSession
fullsession.io
FullSession 幫助公司了解客戶如何透過綜合數位體驗平台與其網站互動。我們為您提供必要的工具來識別用戶摩擦點、退出，並了解用戶與您網站的每次互動背後的見解。 FullSession 提供會話重播解決方案和互動式熱圖，以了解數位互動以及客戶回饋目標小部件，以消除猜測工作；幫助我們的客戶實現完美的數位體驗。
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant 是一種預測人工智慧，可以在視覺上突出顯示人們看到的內容、他們首先看的位置以及設計的特定元素吸引了多少注意力。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一體化行動應用分析平台，讓企業能夠了解使用者行為。 UXCam 最初是作為會話重播和熱圖解決方案，但我們意識到有許多問題僅靠定性資料無法回答。因此，我們將定性資料的粒度與定量資料的影響結合起來。透過 UXCam，您可以建立漏斗圖、保留圖表和儀表板，以了解每個階段流失的人數百分比。一旦看到下降，您可以放大並查看記錄和熱圖，以了解下降的原因。在 UXCam 網站上預訂免費快速演示以了解更多資訊。
ShiftX
shiftx.com
大多數流程工具要么難以使用，即使對於訓練有素的專家也是如此，要么是靈活混亂。 ShiftX 是介於兩者之間的使用者友善流程建模工具，每個人都可以使用，無需任何培訓。
Apxor
apxor.com
Apxor 是一個開創性的無程式碼數位助推平台，專為消費者應用程式和網站的產品和成長團隊而設計，有助於提高保留率和收入。 Apxor 透過情境功能發現和教育幫助增強使用者體驗和參與度。這使得產品能夠快速引導和啟動用戶，並創建上下文指導，最大限度地減少漏斗流失。 Apxor 的技術以智慧用戶參與解決方案為中心。它提供畫中畫影片、工具提示、指導標記、徽章、演練、微觀調查等功能，旨在增強用戶入門、功能發現和整體應用程式參與度。 Apxor 的推動力每天覆蓋超過 2000 萬用戶。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等獨角獸品牌以及 GCash、ICICI 銀行等企業的信...
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
FlowMapp
flowmapp.com
簡單而強大的視覺使用者體驗平台。建立網站地圖、使用者流程和線框圖，以提供更有效率的使用者體驗規劃和網頁開發。 FlowMapp 讓團隊在一個地方即時規劃和設計數位體驗 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 使用者體驗與開發— 規劃— 團隊合作— 組織一切— 創建和展示高保真原型— 規劃與儲存內容— 與客戶溝通— 增加銷售額— 離線工作以下是FlowMapp 的工作原理→ https://www.flowmapp . com/ 範例和示範項目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免費開始 → https://www.flowmapp.com
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia 是一個協作式客戶體驗地圖平台，可讓您在線上建立、匯出和分享客戶旅程地圖、角色和影響圖。該工具集對於初學者來說很簡單，但對於專業人士來說功能強大。團隊將特別享受協作選項以及標準化和擴展不同專案的可能性。主要功能： - 範本庫：適用於13 個以上行業的100 多個免費客戶旅程地圖和角色模板- 用戶角色和團隊- 團隊庫（接觸點、渠道、圖像等） - 多個角色- 旅程圖集（層次結構） - 人工智慧 -強大的角色產生器- 電子郵件和密碼保護的直接連結共享- 品牌推廣- Azure AD 整合、SSO、MFA - Google Analytics、Mixpanel、Slack、Jira、...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...