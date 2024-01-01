替代項 - Ctruh
Trezi
trezi.com
Trezi 是一款針對 AEC 產業的沉浸式 VR 產品，支援即時協作體驗 3D 建模軟體和建築軟體的設計。
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR 是領先的沉浸式雲端平台，用於審查設計、管理客戶演示並與建築行業的專業人士進行協作。透過與Autodesk Revit、SketchUp、Enscape、Lumion 等領先軟體的直接集成，只需幾分鐘即可將您的設計帶到雲端，並且： 1. 在包括無線VR 耳機在內的所有設備上共享設計2.透過沉浸式簡報提高客戶參與度3. 透過使用VR 體驗1:1 比例的模型來增強設計審核4. 在共享虛擬空間中解鎖與主要利益相關者的即時協作使用功能強大的協作工具，如會議、註釋、檢視BIM 資料、適合您需求的測量項目從概念到完成。與 100 多個國家的數千家建築、工程和施工公司（例如 Turner ...
StellarX
stellarx.ai
協作應該是簡單、直接且有效。 StellarX 讓各行業的商業專業人士透過沉浸式人工智慧體驗來提升自己。只需拖放、抓取即可移動、指向並單擊，或者設定好後就不用管了。只要你能想到，就可以認為它已完成——無需代碼。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D 可協助您建立效能一流的基於 Web 的 3D 檢視器，該檢視器在行動裝置和 VR 上運作良好。它專為即時 Archviz 演練、3D 產品配置器和演示而客製化。由於獨特的自動優化技術，即使是具有數百萬多邊形的複雜建築場景，現在也可以在獨立的 VR 耳機上輕鬆查看，而無需連接到 PC。 Viz4D 被應用於各個領域，以在 VR 中創建 VR 陳列室、房地產 3D 遊覽、虛擬畫廊、博物館、家具和 WebGL 產品配置器...
cognitive3D
cognitive3d.com
CognitiveVR 是一個企業級虛擬實境分析平台。它可以追蹤、聚合和分析有關用戶的視覺遙測資訊。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是 B2B 用戶的擴充現實雲端資產管理和自助發布平台。它聚合了不同的AR/VR 技術，例如AR.js、Quick Look、WebAR 的8th Wall，以及適用於Android 和iOS 應用程式的ARKit/ARCore，並方便透過統一的Web 介面進行訪問，而無需額外的開發工作。透過同一 Web 介面，使用者可以管理其內容資產、建立專案並將團隊成員指派到相應的專案。還整合了自動二維碼生成、連結管理和廣泛的統計。我們很高興提供我們的技術，包括作為企業解決方案的諮詢，或作為創意和數位機構的解決方案提供商，這些機構不能或不想自己進行 IT 開發，但仍希望為其客戶提供創新解決方案。...