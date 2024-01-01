替代項 - CrystalSound
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
SpeechTexter
speechtexter.com
語音到文字轉換器。用你的聲音聽寫。用於使用語音打字的免費網路應用程式。支援 70 多種不同語言！
Speechnotes
speechnotes.co
語音轉文字 - 語音輸入和轉錄。 免費用語音做筆記，或當場自動轉錄音訊和視訊錄音。安全、準確且超快。
Krisp
krisp.ai
在遠端會議、播客和錄音期間享受沒有背景噪音和迴聲的高清語音。 Krisp 可防止噪音幹擾，提高生產力和專業水平。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 語音產生器免費複製您的聲音！使用 Resemble 的即時語音轉語音軟體來建立聽起來真實的 AI 聲音。
Jammable
jammable.com
用您最喜歡的聲音創建人工智慧封面！ 幾秒鐘內即可製作高品質 AI 封面的排名第一的平台！
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
AssemblyAI
assemblyai.com
存取強大的 AI 模型來轉錄和理解語音 我們簡單的 API 公開了用於語音辨識、說話者偵測、語音摘要等的 AI 模型。我們以最新、最先進的人工智慧研究為基礎，透過簡單的 API 提供可投入生產、可擴展且安全的人工智慧模型。被數千家突破性新創公司和數十家全球企業用於任務關鍵型工作負載。
Hour One
hourone.ai
在 15 分鐘內創建 AI 影片內容。 在幾分鐘內將任何文字、幻燈片或提示轉變為專業簡報者主導的影片。任何語言
Gladia
gladia.io
使用單一 API 透過 AI 轉錄、轉錄和音訊智慧附加元件釋放資料的全部潛力。
Shownotes
shownotes.io
產生包含摘要、7 點和令人難忘的引言的登陸頁面。 使用 Whisper 轉錄音檔。 轉錄法語、德語、中文等。 將您的想法轉化為部落格文章。 支援 Youtube、Spotify、Spreaker 和 Buzzsprout。 支援音訊格式 mp3、mp4、mpeg、mpga、m4a、wav 或 webm。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
DeepAI
deepai.org
為天生富有創造力的人類提供人工智慧工具
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提詞器應用程序，可跟隨您的聲音，幫助您製作影片或簡報。 PromptSmart 是首款具有語音辨識功能的提詞器應用程式 - 最先進的公共演講工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的誕生源自於對公開演講的熱情。 PromptSmart 的創辦人對 MBA 學生進行公開演講藝術的指導和指導。我們意識到直覺的揚聲器控制提詞器可以更好地支援許多演講者，因此我們也認識到當今的行動裝置可以滿足這一需求。考慮到這一點，PromptSmart 應運而生。 PromptSmart 也滿足了喜歡使用筆記而不是完整書面演講的演講者的需求。我們設計了數位記錄卡...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款由人工智慧驅動的語音辨識工具，可立即將語音轉換為文字。我們的工具使用先進的語音轉文字技術將您的文字轉錄成您可以編輯或分享的簡潔摘要。 體驗我們人工智慧驅動工具的強大功能，它可以立即將您的口語轉化為簡潔且資訊豐富的摘要。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI語音偵測器是一款語音驗證工具，可協助偵測真偽並過濾AI產生的語音。它讓用戶安心，並防止口頭評估中的音訊操縱、錯誤訊息、語音詐騙和抄襲。 * AI Voice Detector 是一款旨在區分電腦生成的聲音和真實人類聲音的工具，專門針對業務用例，確保客戶服務互動中內容的真實性和可靠的報告。 * 審閱者對該軟體針對音訊操縱和語音詐騙的防護實施、其易用性、快速處理以及無縫處理各種音訊檔案格式而沒有任何問題的能力表示讚賞。 * 使用者提到了一些限制，例如係統要求音訊檔案長度至少為 8 秒且沒有背景音樂、偶爾會將真聲誤識別為假聲，反之亦然，以及軟體整合功能有限。
Phonexia
phonexia.com
Phonexia 是一家創新捷克軟體公司，成立於 2006 年，其願景是透過語音生物辨識和語音辨識技術釋放語音潛力。透過與布爾諾理工大學著名語音研究小組的密切關係，Phonexia 正在將最新的科學突破轉化為由深度神經網路驅動的高精度、最先進技術的日常現實。 Phonexia 為政府、法醫和商業部門提供一系列先進軟體，支援全球 60 多個國家的創新專案。
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr 是一款 AI 影片製作工具，透過自動化影片編輯工作（例如素材產生、字幕產生、自動修剪等），幫助創作者將內容行銷影片的製作速度提高 10 倍！
Kukarella
kukarella.com
畫外音具有完美的音訊清晰度、節奏、語調和發音。在 Kukarella 上，您可以嘗試最好的 AI 神經語音。包括所有商業權利。 Kukarella 提供 130 種語言和口音的 800 多種人工智慧語音，適合我們任何付費方案的商業用途。除了配音之外，您還可以使用 Dialogues AI 工具創建對話，或使用 Simdubbing 工具將文字翻譯和配音成數百種語言。 這還不是全部 - 您可以轉錄各種視頻、音頻和 YouTube 視頻，從網頁中抓取文本，以及識別圖像上的文本。此外，Kukarella 與一些科技領域的知名企業合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IB...
Deepgram
deepgram.com
將語音 AI 建置到您的應用程式中。 從新創公司到 NASA，Deepgram API 每天都用於轉錄和理解數百萬分鐘的音訊。快速、準確、可擴展且經濟高效。開發人員充滿信心地建立並更快交付所需的一切。
SpeechAce
speechace.com
在 SpeechAce，我們致力於透過多功能語音辨識技術幫助語言學習者提升口語能力。我們開發了世界上第一個語音辨識 API，不僅可以幫助語言學習者評估他們的口語技能，還可以確定他們需要改進的確切領域。雖然我們的語音識別API 的第一個版本僅提供發音分數，但我們現在增強了我們的產品，包括完整的語音轉錄以及對詞彙、語法、流暢性、連貫性和相關性等更高水平技能的評估。 SpeechAce 擁有多元化的全球客戶群，其中包括一些最小（但最熱門）的新創公司以及世界上一些最大的語言學習提供者。
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow 是一款尖端的語音轉文字工具，可為企業和個人提供無與倫比的準確性和效率。我們先進的人工智慧技術可確保將音訊和視訊內容精確轉錄為書面文本，支援多達 14 種語言，而不僅僅是英語。 主要特點： * 多語言轉錄：支援 14 種語言，克服語言障礙。在不同的語言環境中獲得準確可靠的轉錄。 * 一體化轉錄解決方案：API與線上平台：針對企業和個人，SpeechFlow提供語音辨識API介面和線上轉錄功能，簡單易用。 * 準確的轉錄：受益於業界領先的準確性、了解行業特定術語以及全面可靠轉錄的背景。 * 行業特定模型：我們訓練有素的語音識別模型專為滿足各個行業的獨特需求而定制，可提高醫療...
ArtPro
artpro.com
ArtPro 是一款藝術品庫存管理軟體，旨在協助線上編目、存檔、追蹤、分享和儲存藝術品。
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai 專注於開發用於建立客戶體驗實用程式的人工智慧聚合器平台。 Waanee.ai 正在開發一個人工智慧聚合器平台，用於建立客戶體驗實用程式。該平台可實現各種生成式人工智慧和語音模型之間的無縫轉換，為聯絡中心提供無債務解決方案。它提供一系列功能，包括人工智慧驅動的互動式語音回應 (IVR)、CRM 整合和一整套撥號器軟體。這個尖端解決方案利用人工智慧和自然語言處理技術的力量來提升客戶服務並實現呼叫互動自動化。透過利用 Waanee.ai，聯絡中心可以自動執行審核、輔導和向座席提供協助等任務。 Waanee.ai 開發的卓越虛擬代理能夠以類似於人類的方式與客戶互動，有效地理解對話...
CueMe
cueme.com
CueME 是世界上最好的撞球應用程序，可找到人們親自或虛擬地參加任何級別的單打、雙打和錦標賽比賽。使用 CueME 影片、評分和排名技術與世界各地的任何人進行比賽。當您玩遊戲時，您將贏得 CueME 籌碼以及勝利和成就，以獲得認可和獎品。
Dictanote
dictanote.co
我們透過使用語音輸入幫助用戶提高工作效率！ Dictanote 是一款現代筆記應用程序，具有內建語音到文字整合功能，讓您可以輕鬆以 50 多種語言語音輸入筆記。 Voice In 是語音轉文字 Chrome 擴充程序，可讓您使用語音在任何網站上的任何文字方塊中鍵入內容。
Jotengine
jotengine.com
Jotengine 將對話和會議轉化為音訊轉錄和視訊字幕，從而提高對話和會議的效率。