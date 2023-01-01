替代項 - Crypto.com Exchange

KuCoin Futures

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庫幣期貨（KuCoin Mercantile Exchange）是一個先進的加密貨幣交易平台，提供以比特幣和其他加密貨幣買賣的各種槓桿期貨。庫幣合約不交易法幣或其他加密貨幣，僅交易比特幣/ETH，所有盈虧均以比特幣/ETH/USDT計。