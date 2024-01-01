Cryo Mix 是一款線上 AI 混音和母帶處理工具，旨在提高音軌的品質。該工具具有用戶友好的介面，允許用戶上傳原始人聲、節拍和背景人聲檔案進行處理。 Cryo Mix 使用尖端的人工智慧技術，自動分析和處理上傳的文件，以提供專業品質的混音和母帶處理結果。該工具提供了一系列功能和選項，例如調整音量、高級混音設定以及添加背景/即興層的功能。 它支援WAV和MP3等多種檔案格式，使用者可以追蹤處理階段的進度。 Cryo Mix 強調可靠性和即時結果，為藝術家提供改進饒舌混音的有效解決方案。 雖然該工具主要專注於說唱，但它也致力於增加對其他音樂風格的支持。 Cryo Mix 由具有電子和電氣工程背景的白金認證工程師 Cryo (Craig McAllister) 開發，受到行業專業人士和藝術家的信賴，擁有數百萬的流量。 該工具旨在滿足藝術家的需求，提供快節奏、高品質的混音和母帶處理服務，幫助他們跟上音樂產業的需求。除了 AI 混音和母帶處理之外，Cryo Mix 還提供其他 AI 驅動的工具，例如用於提取主幹的 AI Audio Separator 和用於增強樂器曲目的 AI Beat Optimizer。

網站： cryo-mix.com

免責聲明：WebCatalog 與 Cryo Mix 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。