優化您的產品提要，優化您的支出。根據不同管道的需求（例如產品清單廣告、比價網站或聯盟）優化產品 Feed 數據，為您的線上商店帶來更多流量並提高轉換率。 - 從各種來源匯入您的產品數據，包括 Shopify、Woocommerce、XML、CSV 等。例如，您可以自動排除具有高流量和零轉換、淡季、低庫存、低變體可用性的產品，這將提高您的廣告支出回報率。 - 建立 XML 產品來源或使用 API 選項將您的產品清單發佈到不同管道，包括但不限於 Google、Facebook 和 Criteo。 - 使用IF-THEN規則修改您的產品資料以滿足管道的需求，以便您可以宣傳您的所有產品並充分利用管道的演算法。使用我們的 IF-THEN 規則更改資料的方式沒有限制。 - 取得即時通知並建立安全規則，使您的資料流無錯誤，以便您可以節省完全浪費的數位行銷預算和營運時間。 - 使用我們根據會員回饋完善的簡單使用者介面 - 一切都集中在一個地方。成為我們數位行銷平台的會員，並訪問我們的產品、有關產品提要和廣告的專業知識驅動的推薦想法以及出色的客戶支援。

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