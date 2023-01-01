替代項 - Crossbeam
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是尋找和驗證專業電子郵件地址的領先解決方案。開始使用 Hunter 並與對您的業務重要的人建立聯繫。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Nimble
nimble.com
CRM 不僅適用於銷售人員。 適合您整個團隊的以關係為中心的 CRM。易於使用，適用於 Outlook/Gmail 收件匣、社群媒體、網路。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直撥、手機號碼和電子郵件銷售工具。超過 30 萬多名銷售主管使用 Seamless.AI 來產生銷售線索。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Snov.io
snov.io
更多線索。更多銷量。更多收入。 透過可帶來成長的銷售工具箱和 CRM 平台，擴展您的業務並更好地吸引潛在客戶。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分鐘內透過電子郵件、電話和社群媒體建立銷售推廣節奏。起價為 59 美元/月。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
Clay
clay.com
從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自動化您的外放銷售流程。勘探和外展集中在一處。我們與 Salesforce 和 HubSpot 整合。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們的軟體將公共數據轉化為先進的勘探電子郵件工具，以幫助專業人士進行電子郵件行銷和外展活動。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
Kaspr
kaspr.io
花更少的時間尋找客戶並完成您的配額。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 擴充功能和儀表板，可讓您在幾秒鐘內存取 B2B 聯絡人資料。
FindThatLead
findthatlead.com
不再需要手動探勘工作！ FindThatLead 可擴展您的潛在客戶開發規模，以促進銷售和成長。
HG Insights
hginsights.com
我們提供一流的 IT 支出、技術安裝和合約智能，幫助銷售、行銷和策略團隊更快地增加收入...
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一個 B2B 銷售探勘工具平台。尋找潛在客戶數據，追蹤購買訊號，並為出站勘探提供個人化的冷外展服務。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
Cognism
cognism.com
與您的完美搭檔建立聯繫。利用市場上最優質的銷售情報與目標客戶和聯絡人開始有意義的對話。
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一個免費的基於網路的應用程式。它允許您從任何地方在一個簡單而安全的網站中使用和管理業務應用程式。
GetEmail.io
getemail.io
在幾秒鐘內獲取任何人的電子郵件。我們使用大數據和機器學習演算法在一秒鐘內找到任何公司任何專業人員的電子郵件地址。
MeetAlfred
meetalfred.com
適用於 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 推廣的一體化自動化解決方案。透過 Meet Alfred，釋放平穩自動化的潛力，輕鬆管理您的多通路銷售管道。提高團隊的效率和生產力，每週節省 10 小時以上的時間。告別繁重的手動任務，因為 Alfred 讓您能夠簡化每天的工作，釋放您的時間來吸引和培養潛在客戶，以實現最佳轉換和最大銷售額。
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks 是領先的銷售支援和自動化平台，其使命是改變日常銷售和行銷。該計畫於 2018 年底在荷蘭鹿特丹成立，團隊由 10 人組成。該平台提供高精度的公司和聯絡人數據。它基於先進的過濾系統，包括 50 多個數據過濾器。它全面概述了公司簡介，詳細介紹了公司基本資訊、銷售訊號、技術和聯絡資訊。 Sales.Rocks 資料庫提供了來自全球 241 多個國家和地區的 1.15 億多家公司和超過 2 億個聯絡人的完整資料。我們結合不同的工具，為整個銷售和行銷團隊提供完整的自動化平台，並透過先進的點滴行銷和 LinkedIn 自動化簡化他們的日常活動。我們協助特別提款權找到初步外展的線...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Red Flag Alert
redflagalert.com
透過我們的 B2B 資料、合規性和信用風險平台，全面的情報可推動您的公司發展，同時保護您免受財務風險
LoneScale
lonescale.com
利用意圖數據和銷售觸發因素，產生更多合格的管道並完成更多交易。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前稱為 Leadleader）是一個進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供尋找潛在客戶和達成交易所需的數據、應用程式和見解。
SalesQL
salesql.com
增強您的 LinkedIn 勘探能力 使用 SalesQL 為您的 LinkedIn 目標取得電子郵件地址 - 即使您尚未與他們建立聯繫。
Luna.ai
luna.ai
尋找完美的潛在客戶，發送令人興奮的電子郵件。 渴望比僅依靠個人關係更快地擴大規模，而無需費時尋找潛在客戶的麻煩？ Luna 的人工智慧透過建議可產生結果的高度個人化的電子郵件，徹底改變了您尋找潛在客戶並與他們互動的方式。
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大量電子郵件驗證 - 準確率超過 98%，符合 GDPR 標準，刪除垃圾郵件陷阱，濫用電子郵件驗證器，電子郵件查找器，即時 API 99.9% 正常運行時間 - 100 個積分免費試用！
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全球小型企業的專用資料。誠實可靠的數據可在快速變化的世界中實現 B2B 流程自動化。
Pobuca Connect
pobu.ca
使用多功能聯絡人管理應用程式升級您的團隊，將您的多個業務聯絡人清單轉換為統一的通訊錄，並從網路、行動裝置甚至 Outlook 和 Gmail 中存取它。新增自訂欄位和標籤來組織您的聯絡人、追蹤活動、設定任務並使用 LinkedIn 和電子郵件簽名自動豐富您的聯絡人。今天就可以體驗試用版和免費增值版！
Bombora
bombora.com
在競爭對手之前找到準備購買的企業。使用業界最全面且符合隱私的意圖資料進行連結和銷售。
Upollo
upollo.ai
知識就是一切－360°全方位了解您的前景。 Upollo 分析您的使用者過去所做的一切，以便為您提供可行的見解。
Leadership Connect
leadershipconnect.io
在政府中尋找合適人才的第一大可信來源。停止搜尋。開始尋找。與政府領導人、最高管理層、董事會成員以及可以幫助推進您的政策或銷售目標的人員建立聯繫。發展業務發展的策略關係。與立法助理討論法案。追蹤在政府、企業、遊說公司或媒體之間流動的人員。在多個垂直領域產生影響和銷售。我們的資料收集和宇宙是獨一無二的，全部經過主要來源驗證，並且在其他地方無法取得。
Pipebooster
pipebooster.io
Pipebooster 追蹤您的聯絡人的工作變動，創建更新的詳細信息，包括新的聯絡資訊，並提醒您的銷售團隊有新的 SDR 潛在客戶。
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads 是一款功能齊全的冷外展工具包，可協助您產生高度針對性的銷售線索清單、發送冷電子郵件序列，並在一個儀表板下預訂與理想潛在客戶的更多會議。
Datarista
datarista.com
Datarista 平台提供即時、相關的第三方資料交付、整合和更新服務，用於在最受歡迎的 CRM 和行銷自動化平台內進行增強和探索。 Datarista 是資料提供者的服務擴展，使他們的銷售團隊能夠銷售端到端解決方案。
SMARTe
smarte.pro
在 SMARTe，我們了解創收團隊面臨的挑戰。這就是為什麼我們創建了一個全球 B2B 銷售智慧平台，專注於銷售用戶體驗。我們的平台徹底改變了您取得聯絡資訊和公司見解以取得理想客戶檔案 (ICP) 的方式。透過與 Salesforce、Outreach、Salesloft、HubSpot 等流行的銷售工具無縫集成，我們實現了更快的工作流程，使您能夠更有效地完成交易並實現銷售配額。借助 SMARTe 的 chrome 擴展，您可以在瀏覽 LinkedIn 或公司網站時輕鬆找到正確的聯絡信息，只需點擊幾下即可將其保存到您的銷售技術堆疊中。我們非常自豪能夠維持企業級資料符合 GDPR、CCPA 和 S...
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane 透過 AI 解鎖了潛在客戶世代。 Sparklane 在整個潛在客戶之旅中為您提供幫助，同時： - 根據人工智能評分的業務信號，識別、映射和推薦最佳的客戶參與- 提供有關您的潛在客戶的完整專業聯繫信息（手機和電子郵件） - 在以下位置吸引正確的客戶：在正確的時間使用智慧且超情境化的電子郵件序列 為什麼選擇 Sparklane？ - 唯一完全整合市場的勘探解決方案 - 訪問歐洲最好的公司和聯絡資訊資料庫 - 每年接收和分析超過 300 萬個業務訊號 - 快速直觀的入職培訓 - 受益於跨國覆蓋：法國、英國、比利時、德國、西班牙、荷蘭、義大利- 100% 符合GDPR
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer 提供即時聯絡人、公司資料和受眾智慧解決方案，協助您建立更多目標受眾。尋找您所在地區的新客戶、您的下一個頂級工程或銷售人員、理想的播客嘉賓甚至您的下一個合作夥伴。 ExactBuyer 的 Prospector 可讓您以無與倫比的準確性搜尋和建立受眾。
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們正在使用我們的機器人收集和製作公共數據，以提供先進的勘探工具來幫助專業人士大規模數據直接來自來源技術驅動
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式數據智慧解決方案。我們簡單且用戶友好的勘探工具可幫助您識別並接觸您的利基市場中的正確潛在客戶。我們擁有英國數量最多的符合 GDPR 的 B2B 聯絡人，送達率為 95%。利用 InFynd 精確的 B2B 資料庫（其中包括超過 1500 萬條符合英國標準的 SDR）尋找、連接並達成更多交易。我們的數據支援行銷和銷售團隊高效、有效地擴大對外行銷活動。 InFynd 成立於 2020 年，是一款即將推出且前景廣闊的數據工具，受到從新創公司到企業的 100 多家客戶的信賴。
Goodfit.io
goodfit.io
透過我們的數據即服務平台，利用適合您的價值主張的獨特商業數據來提高銷售和行銷效率
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天內將您的收入管道增加 2 倍。 AI 發現所有匿名網站訪客的聯絡方式，免費取得資料（手機號碼、電子郵件）！
SifData
sifdata.com
SifData 協助公司監控客戶和潛在客戶何時會對公司產生影響，並在 CRM 中顯示這些智能，以推動管道、更快地完成交易並減少客戶流失。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能強大的基於網路的潛在客戶生成軟體，它不僅可以找到相關的潛在客戶，還可以找到其聯絡方式。所有資料都可以保存在您的帳戶中，匯出並傳輸到其他網站，例如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。它是一款功能強大的勘探和銷售智慧軟體，可與 LinkedIn、Crunchbase、AngelList 以及您可以上傳自己的清單。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 銷售智慧軟體可協助企業更好地追蹤、保護、參與和銷售。通常，企業專注於透過漏斗頂部的行銷工作來吸引更多潛在客戶。但 Foureyes 允許公司支援漏斗底部的轉換活動以及最終負責銷售的人員。借助 Foureyes，企業可以透過專利的用戶級網站追蹤來了解每個呼叫、表單和聊天線索。自動潛在客戶記錄和分析可保護您的管道並確定其優先順序。動態通訊軟體透過發送給相關潛在客戶的庫存特定更新來吸引潛在客戶。人工智慧驅動的潛在客戶洞察和警報可協助銷售團隊透過更好、更以客戶為中心的對話來改善銷售流程。使用 Foureyes，客戶的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 銷售智慧軟體為 5...