替代項 - Crisp

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ThirdChannel 提供唯一由熱情的品牌專家驅動的店內和線上零售技術解決方案。為熟練、熱情的品牌代表配備強大的基於雲端的技術，使他們能夠在電子商務和店內環境中進行智慧銷售優化。 ThirdChannel 的創建有一個簡單的想法——品牌和人是共生的。人們將自己的身分依附於品牌；它們成為品牌所宣傳的一切。我們相信有一群敬業、充滿熱情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、價值、道德。在 ThirdChannel，我們找到這些人，並根據他們熱愛的生活將他們與您的品牌相匹配。我們的核心理念是，企業在數據驅動的情況下能夠超越競爭對手。反過來，他們的員工可以做出有指導性的決策，從而產生可衡量的結...