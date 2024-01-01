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Creative Virtual 是業界公認的對話式人工智慧領導者，擁有近二十年的經驗和無與倫比的專業知識。我們創新的 V-Person™ 虛擬代理、聊天機器人和即時聊天解決方案將人類和人工智慧結合在一起，為客戶和員工提供無縫、個人化和可擴展的數位支援。全球領先的組織依靠我們屢獲殊榮的技術和專家諮詢來改善他們的支援體驗、降低成本、增加銷售並建立品牌忠誠度。我們的全球團隊和廣泛的合作夥伴網路支援以超過 37 種語言在世界各地安裝，提供在地化協作和國際見解。 Creative Virtual 總部位於英國，在美國、澳洲、印度、新加坡和香港設有業務。
目錄:
Business
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