Courtyard.io

Courtyard.io

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： courtyard.io

使用 WebCatalog Desktop 上「Courtyard.io」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將實體收藏帶入區塊鏈。 Courtyard 將實體收藏品（交易卡、運動鞋、手錶等）儲存在安全的金庫中，創建資產的 3D 表示，並將其作為 NFT 鑄造在區塊鏈上。我們與世界上最大的安全公司之一合作儲存收藏品。 一旦 Courtyard 收到實體收藏品並進行代幣化，用戶就可以： - 在任何以太坊兼容市場上交易 NFT - 將他們有價值的收藏作為 NFT 持有，並與其他收藏家建立聯繫 - 在 Courtyard 網站上燒毀其 NFT 以贖回標的資產（Courtyard 將在 150 多個國家/地區運送贖回的收藏品）。

網站： courtyard.io

免責聲明：WebCatalog 與 Courtyard.io 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Rarible

Rarible

rarible.com

NFTrade

NFTrade

nftrade.com

OpenSea

OpenSea

opensea.io

Crypto News

Crypto News

cryptonews.com

tofuNFT

tofuNFT

tofunft.com

Mintable

Mintable

mintable.app

MomentRanks

MomentRanks

momentranks.com

ENS

ENS

ens.domains

Oncyber

Oncyber

oncyber.io

CoinTiger

CoinTiger

cointiger.com

Chiko & Roko

Chiko & Roko

expo.chikoroko.art

SimpleHash

SimpleHash

simplehash.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策