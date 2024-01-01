Courtyard.io

將實體收藏帶入區塊鏈。 Courtyard 將實體收藏品（交易卡、運動鞋、手錶等）儲存在安全的金庫中，創建資產的 3D 表示，並將其作為 NFT 鑄造在區塊鏈上。我們與世界上最大的安全公司之一合作儲存收藏品。 一旦 Courtyard 收到實體收藏品並進行代幣化，用戶就可以： - 在任何以太坊兼容市場上交易 NFT - 將他們有價值的收藏作為 NFT 持有，並與其他收藏家建立聯繫 - 在 Courtyard 網站上燒毀其 NFT 以贖回標的資產（Courtyard 將在 150 多個國家/地區運送贖回的收藏品）。

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