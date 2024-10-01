替代項 - Coupa
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Xero
xero.com
Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。新加坡、香港和南非設有辦事處。其產品應用於 180 多個國家。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
Mercury
mercury.com
Mercury 為新創公司提供銀行服務*。從銀行基礎知識開始，例如免費的 FDIC 保險支票和儲蓄帳戶，然後擴展信用卡、風險債務、資金管理帳戶等 — 所有這些都充滿信心。 Mercury 具有巧妙的快捷方式和額外的組織級別，使銀行任務變得更簡單、更直觀，甚至有點令人愉快。超過 10 萬家各種規模的新創公司依靠 Mercury 來創建下一個偉大的公司 - 您今天就可以在 10 分鐘或更短的時間內申請加入他們。 *Mercury 是一家金融科技公司，而不是銀行。銀行服務由 FDIC 成員 Choice Financial Group 和 Evolve Bank & Trust 提供。 IO 卡由 ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense 是領先的差旅和費用管理解決方案，可協助企業簡化公司差旅、自動化費用報告並完全控制支出。 我們建構該軟體的主要目的是從源頭減少超支，最大限度地減少人工幹預，防止政策違規和欺詐性索賠，並提供可自由支配支出的見解，以提高企業的生產力、現金流和整體財務狀況。 Zoho Expense 已協助 150 多個國家的企業實現 T&E 管理各個方面的自動化，從費用報告提交和批准到合規性、詐欺偵測、卡對帳和費用會計。 Zoho Expense 可作為基於 Web 的應用程式和行動應用程式使用，透過與目前軟體生態系統中的其他應用程式無縫整合來適應您現有的工作流程。此外，高度客...
Deskera
deskera.com
Deskera 是一個屢獲殊榮的整合平台，讓中小型企業能夠使用更少的工具更快地擴展規模。從便利商店到製造工廠，數十萬中小企業使用 Deskera 來管理會計、庫存、薪資、銷售和行銷自動化。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。
Qonto
qonto.com
憑藉創新的產品、高度回應的 7/7 客戶服務和清晰的定價，Qonto 已成為歐洲同類產品的領導者。開始使用功能強大的企業帳戶來滿足您所有的日常銀行業務需求。 - 本地 IBAN（🇫🇷 法國 IBAN / 🇩🇪 德國 IBAN/ 🇮🇹 義大利 IBAN / 🇪🇸 西班牙語 IBAN） - 支付卡：每月消費金額不超過 200,000 歐元。無隱藏費用。無論是在線上、店內或國外支付，無論何種情況，您的訂閱中包含的一系列免費和高級公司卡都能滿足您的需求。 - 轉帳：靈活的付款方式 - 從即時 SEPA 到 SWIFT - 這樣您就可以更快地付款和收款。 - 交易：無限制的歷史記錄和即時...
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基於雲端的軟體供應商，致力於為中小型企業實現後台財務營運自動化。 Bill.com 平台將企業與其供應商和客戶連結起來，幫助他們管理現金流入和流出。主要競爭對手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com與美國最大的金融機構、美國百大會計師事務所中超過70%的公司合作，領先的會計軟體包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA數位支付解決方案的首選提供商。機構。目前的客戶包括摩根大通商業銀行、富國銀行、商業銀行和奧馬哈第一國民銀行。美國銀行和 PNC 也使用 Bill.com 作為其支付技術產...
Scribble Maps
scribblemaps.com
易於使用的線上 GIS 和網路地圖視覺化解決方案。註釋地圖、繪製區域、篩選資料、分析資料、最佳化路線等。非常適合需要管理和創建大量地圖的團隊。較低的學習曲線將地圖數位化帶到組織的各個層級。 Scribble Maps 成立於 2009 年，是根據用戶的直接回饋而建構的。我們的團隊入口網站允許團隊在地圖上進行協作和協同工作，並透過大量匯出選項，Scribble Maps 可以與現有工作流程集成，為您的整個組織帶來地理空間功能。
Ramp
ramp.com
Ramp 是現代財務團隊的終極平台。從公司卡片和費用管理軟體，到帳單支付和供應商管理，Ramp 是一款一體化解決方案，旨在實現財務營運自動化和建立更健康的業務。超過 25,000 家企業（包括 Shopify、Zola、Opendoor 和 Glossier）已改用 Ramp，平均節省 5%，結帳速度加快 8 倍。
Pleo
pleo.io
來認識 Pleo，它是歐洲領先的支出解決方案，可簡化公司每個人的支出。為您的員工提供一張智慧公司卡，讓他們可以購買他們需要的東西，而不必再去追尋遺失的收據。借助自動化的費用管理、發票和報銷，獲得即時費用可見度、掌控您的支出並削減您的管理費用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，專注於最重要的工作。 Pleo 意味著效率 更少的紙張，更多的工作。 Pleo 負責管理費用報告和收據，以便您和您的團隊可以專注於真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理員表示，使用 Pleo 提高了公司的生產力。 Pleo 意味著透明度 一旦使用 Pleo 卡進行購買，管理員就可以收到通知。月末不再有驚喜...
Navan
navan.com
Navan 是一款讓旅行變得輕鬆的一體化解決方案，讓您可以專注於在那裡，而不是到達那裡。告別花幾個小時打電話嘗試更改航班或保存成堆的收據來手動輸入費用。從 EA 和財務團隊到差旅經理和員工，Navan 讓人們能夠專注於對他們來說最重要的事情，同時為公司提供即時可見性、節省和控制。請造訪 navan.com 以了解更多信息
Dext
dext.com
Dext 透過更好的數據和洞察力，讓會計師和您所管理的企業提高生產力和獲利能力。將即時準確的數據與實踐生產力工具結合。讓您的團隊騰出更多時間來增加價值。準備財務 您可以使用「透過收據銀行準備」來準備、排序和自動發布文書工作。從 1,400 多家供應商提取成本數據，並根據智慧供應商規則自動排序和分類。透過銀行連接將文書工作與成本數據進行配對以進行對帳。使用我們的智慧工具即時分析稅務、付款時間並與您的客戶討論現金流。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo 是一種即時費用管理解決方案，可為費用報告流程帶來更大的便利性、控制力和合規性。 Rydoo 提供直覺的行動和網路應用程序，員工可以在旅途中創建、提交和批准費用，同時為財務團隊提供靈活的解決方案，以更好地控制支出、定制政策並與其人力資源和財務以及ERP 工具集成。 Rydoo 為全球 12,000 多個組織的 100 萬用戶提供支持，是同類解決方案中評價最高的解決方案（App Store 上的評分為 4.9/5）。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行...
TravelPerk
travelperk.com
我們致力於讓商務旅行預訂變得更輕鬆、更快速、更便宜，讓旅客安全快樂。結果是為每個人提供更順暢的預訂和旅行體驗，這也為企業提供了他們所需的所有控制權。透過 TravelPerk，您可以節省高達 30% 的費用，這要歸功於我們無與倫比的旅行選項和價格。您可以從一個地方規劃旅行的各個方面，並且只需在旅行時付費。透過輕鬆設定差旅政策、管理發票、索回增值稅和追蹤支出，充分利用您的差旅預算。省錢從未如此簡單。我們的用戶友好型設計、排名第一的七星級客戶服務團隊（目標 15 秒內響應）以及即時行程更新意味著旅客在旅程的每一步都會得到照顧。透過隨時重新預訂或取消行程的選項，如果計劃需要改變，您可以輕鬆適應。難怪...
BQE Core
bqe.com
Core 將專業服務公司的會計和專案資料集中在一個漂亮的雲端平台上。透過結合會計、計費、時間和費用追蹤以及專案管理工具，Core 使您能夠更輕鬆地經營業務並獲得更高的利潤。它可以組織訊息，自動執行重複性任務，並允許您花更多時間為客戶提供服務，而不是管理內部流程。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的軟體可協助現場銷售團隊更快、更聰明地運作。他們的解決方案利用數位工具解決了銷售組織的所有主要痛點。潛在客戶和區域管理、代表績效追蹤、數位合約、潛在客戶生成等功能。他們還提供多種附加服務，例如培訓圖書館、地理圍欄行銷平台和房主信息，以幫助您更聰明地銷售。最重要的是，他們親自與您和您的公司合作，以確保您獲得想要的結果。請造訪 salesrabbit.com 以了解更多資訊。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice 是一款強大且功能豐富的發票和計費軟體，旨在簡化自由工作者、小型企業主和企業家的財務管理。憑藉其全面的工具和用戶友好的介面，Moon Invoice 提供無縫的發票體驗，同時簡化各個行業和企業的整體計費操作。 Moon Invoice 的關鍵優勢之一是其多功能性。您可以使用 Moon Invoice 輕鬆創建和自訂與您的品牌形象相符的專業發票。該軟體提供各種模板和自訂選項，可讓您添加徽標、選擇顏色並個性化您的發票，以創建一致且專業的形象。產生發票僅僅是開始。 Moon Invoice 提供了一套全面的功能來有效管理您的財務運營。您可以在軟體中無縫追蹤費用、管理採購訂單並...
Tipalti
tipalti.com
自動化端到端應付帳款流程的唯一解決方案。使用 Tipalti 自動化您的全部應付帳款、全球合作夥伴付款和採購流程，並消除 80% 的手動工作量。 Tiplati 使您能夠輕鬆加入供應商、合作夥伴和自由工作者，簡化 PO 生成，加快審批速度，消除發票條目，並以當地貨幣向 196 個國家/地區快速進行全球付款。還包括全球稅務合規性、2 路和3 路PO 匹配、多實體支援、OCR 發票掃描、員工費用、實體卡和虛擬卡享受與ERP 整合（包括NetSuite、Quickbooks、Xero 和Sage Intacct）的即時對帳。我們在做到這一切的同時，保持了 98% 的客戶滿意度，並與 Amazon T...
BigTime
bigtime.net
BigTime 協助專業服務公司降低營運成本，輕鬆地將人才安排到正確的項目，並加快完成工作的付款時間，同時透過在您需要時提供所需的資訊來實現更快的決策。透過簡化專案營運、最大限度地提高資源利用率、加快應收帳款週期以及連接分散的資料來源，BigTime 讓專業服務公司更容易擴大規模和發展。 BigTime 擁有 2,800 多名客戶和 20 多年的經驗，旨在幫助您快速啟動和運行，靈活敏捷地運營，使您能夠解決當今的挑戰，同時與您一起擴展，抓住明天的機會。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是專為您設計的使用者友善解決方案。只需在我們精美的日曆中追蹤您完成的工作、費用和旅行，並讓我們的免費軟體產生您的會計。
Spendesk
spendesk.com
Spendesk 是完整的支出管理平台，可 100% 了解公司支出。透過 Spendesk，您可以在一個簡單、可擴展的解決方案中獲得七合一解決方案，其中包括公司卡、發票付款、費用報銷、預算、審批、報告、合規性和預會計。 Spendesk 受到從新創公司到知名品牌的數千家企業的信賴，旨在透過 100% 的可見性、內建自動化和易於採用的審批流程，在整個支出流程中節省時間和金錢。最終，使用 Spendesk 的企業讓每位員工都能為公司的財務狀況負責。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。