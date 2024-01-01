Costa Mesa Insider
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科斯塔梅薩市被稱為藝術之城，因為它擁有表演藝術中心、南海岸修復中心和塞格斯特羅姆大廳等偉大的文化藝術中心，但它的意義遠不止於此。從 OC 活動中心到南海岸廣場的世界級購物中心、令人驚嘆的餐廳和公園，科斯塔梅薩確實是一個特別的地方。科斯塔梅薩是一個很棒的城鎮，但現在是時候它有自己的聲音了，希望這個網站能夠成為那個聲音，同時也分享有關這座偉大城市的新聞、評論和資訊。
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