CordStudio 是一家線上零售商，提供復古風格的印花服裝、優質皮革製品和配件。關於該公司的一些要點： CordStudio 成立於 2024 年，總部位於印度。他們為女士和男士提供各種產品，包括連身裙、上衣、下裝、套裝、連身褲、包包、錢包和腰帶。服裝和配件均由公司內部設計，融合了復古風格的印花和現代輪廓。 CordStudio 在印度各地擁有多個實體零售店，包括古爾岡、海得拉巴、孟買和新德里。他們提供全球送貨服務，並為首次購買的顧客提供 10% 的折扣代碼。 CordStudio 似乎是一個時尚品牌，專注於提供具有復古美感的高品質、時尚的服裝和配件。他們的線上和實體零售業務使他們能夠接觸到全球客戶。

網站： cordstudio.com

免責聲明：WebCatalog 與 Cord 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。