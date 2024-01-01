Copia Donors

Copia 將非營利組織與當地企業的捐款聯繫起來。 我們浪費的食物比需要餵飽的飢餓人口多三倍。問題不是缺乏食物，而是食物分配不力。飢餓不是稀缺問題；而是一個問題。這是一個物流問題。 我們有史以來第一次能夠在最需要的時候有效地將準備好的且極易腐爛的食物捐贈給那些需要的人。 Copia 是一家營利性公司，其技術允許企業（例如 Compass Group 等食品管理公司、企業食堂、大學、醫院、雜貨店、餐飲服務商等）輕鬆請求提取剩餘食品，並進行匹配，並安全地交付給有需要的非營利組織。借助 Copia，合作企業可以無縫地節省大量稅收，透過剩餘數據和分析大幅減少食物浪費，並消除大氣中的二氧化碳，同時為社區提供食物。

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