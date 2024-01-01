替代項 - CookieYes
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供應用程式介面解決方案。該公司分部門收集、清理和控制客戶數據，並提供數據整合、治理和受眾管理服務。 Segment.Io 為加州的客戶提供服務。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨網站和應用程式的客戶旅程。 專注於用戶隱私和資料安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代方案。
Silktide
silktide.com
透過在一個平台上進行自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷，讓您的網站變得更好。
Termly
termly.io
使用我們的免費法律政策產生器和 GDPR cookie 同意管理器保護您的業務！在幾分鐘內獲得您需要的合規解決方案。
Didomi
didomi.io
Didomi 幫助組織實現出色的隱私使用者體驗，尊重選擇並讓人們控制自己的資料。我們的全球隱私用戶體驗解決方案旨在解決當今的資料隱私挑戰，包括： - 多法規同意管理 - 隱私治理 - 用戶隱私之旅 我們還提供增值功能，例如靈活的整合和連接器、高級安全標準、和優質支援服務。數千家公司與Didomi 合作，收集數十億個同意和偏好數據點，監控供應商和追蹤器活動，降低合規風險，並為用戶提供高度個人化、隱私優先的體驗，從而建立信任和忠誠度。如需了解更多信息，請訪問 www.didomi.io。您目前是 Didomi 客戶嗎？賺取 200 歐元🎁 加入我們的推薦計劃，並推薦您的網路值得信賴的隱私用戶體驗...
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自動cookie 同意、定期cookie 掃描、40 多種語言的自動cookie 策略產生器、與Google 標籤管理器和Google 同意模式的整合以及許多其他同意管理功能，以遵守GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等國際隱私權法、第 25 條法律和 PDPA。
TermsFeed
termsfeed.com
隱私權政策、條款與條件、EULA、免責聲明等的生成器。適用於網站、行動應用程式、SaaS、Facebook。
OneTrust
onetrust.com
我們的信任智慧平台幫助組織連結數據、團隊和流程。了解 OneTrust 如何建立和經營企業信任。
TrustArc
truste.com
TrustArc 彌合了隱私和資料之間的差距，以提供更深入的洞察、更廣泛的存取和持續的合規性。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一種易於使用的解決方案，符合所有 cookie 法規。掃描您網站的 cookie，讓訪客控制他們的隱私。
iubenda
iubenda.com
透過我們由律師精心設計的自我更新解決方案，使您的網站和應用程式在多種語言和立法（包括 GDPR）中合法合規。
Osano
osano.com
Osano 是一個易於使用的資料隱私平台。立即讓您的網站符合 CCPA、GDPR，並監控供應商的所有隱私實務。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合銷售線索產生工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶開發工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的...
CHEQ
cheq.ai
進入市場安全領域的領導者。 借助領先的市場進入安全平台，保護您的數據和分析、現場轉換和付費行銷免受機器人、虛假流量和惡意用戶的侵害。
Zendata
zendata.dev
為企業提供即時隱私掃描、監控和修復的全端雲端資料保護平台。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一體化解決方案，旨在協助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一個同意管理平台，有內建的、自動化的隱私權政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自動化、靈活且可靠的軟體，可在任何網站上實施。它允許輕鬆管理透過 cookie、像素和腳本等工具在您的網站上收集的任何個人資料。其控制面板還允許網站管理員根據全球資料保護法規（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在幾分鐘內證明合規性。資料收集工具，直到已獲得訪客同意。它還根據最新立法自動調整所提供的隱私權政策，確保您的網站始終符合規定。其一些主要功能： - 無限的頁面瀏覽量和會話- 集成的隱私政策和...
Dataships
dataships.io
我們的隱私中心易於設置，並為您提供合規所需的一切。
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager 是終極 cookie 同意管理工具，透過其視覺化編輯器、CSS 和 HTML 以及「PUR」功能提供完全客製化。其具有 12 個維度、30 多個指標和 API 整合的即時報告功能可確保您即時了解情況。它的與眾不同之處在於它的 A/B 測試和機器學習功能，使您能夠創建和比較同意橫幅，結果平均提高超過 15%，令人印象深刻。無論您是要微調設計還是尋求最佳結果，ConsentManager 都能滿足您的需求，使其成為您在網路隱私和 Cookie 合規性方面值得信賴的合作夥伴。使用consentmanager CMP 的客戶可以受益於其對全球隱私法規（例如GDPR、FAD...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 是電子郵件和 SMS 合規性和黑名單管理領域公認的領導者。該公司提供用戶友好的 SaaS 解決方案，可自動收集、儲存和分發符合 CAN-SPAM 和 TCPA 等法律所需的抑制資料。該公司成立於 2009 年，不僅提供最強大的技術解決方案，還提供業界最友善、知識最豐富、反應最快的客戶支援。
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub 功能強大、功能豐富且使用極為簡單。該服務是符合 GDPR 的 cookie 同意解決方案，可輕鬆管理 cookie。我們需要每位網站訪客的明確同意，以協助您遵守全球法規。 CookieHub 非常靈活，易於創建的小部件可以完全自訂，以匹配您網站的品牌，因此它永遠不會看起來不合適。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 是一家位於斯德哥爾摩和倫敦的軟體公司，致力於開發個人資料實際管理技術。我們的使命是成為使資料保護更容易並為各種規模的企業和組織所利用的推動者。我們的零信任隱私解決方案可讓您安全保護環境中的實際個人數據，幫助您防止洩漏並控制流向跨境處理器的資料流。我們的 GDPR 合規套件提供企業所需的所有標準元件，包括資料映射、Pre DPIA、全面影響評估、Cookie 管理、隱私權政策管理和治理。我們的隱私導航器是獨一無二的，將幫助您識別整個企業隱私立場中的風險、合規差距和漏洞，它為您提供解決這些問題的計劃和迭代提高成熟度並顯示責任的平台，即使您不是GDPR專家。願景是提供解決方案來幫助...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 透過業界領先的 cookie 同意和橫幅管理解決方案可協助企業使其網站符合 GDPR（歐洲）、CCPA（加州）和 LGPD（巴西）的要求。利用我們強大、直覺且安全的解決方案，讓您的網站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 標準 - 只需不到 30 分鐘！如果您對 GDPR、LGPD、CCPA 或其他國際資料隱私法有任何疑問，請與我們聯絡。
Seers
seersco.com
Seers 同意管理平台是世界領先的 Cookie 同意橫幅，受到英國 50,000 多家企業的信賴，並滿足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 義務。 Seers 同意管理平台為您的網站提供一體化解決方案。您可以掃描、封鎖和追蹤 cookie。該橫幅是高度可自訂的（可提供預先設計的主題、位置和佈局）。 Seers CMP 具有許多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、兒童同意管理、同意到期限制、同意日誌等。只需點擊幾下即可建立您的 cookie 策略。同意橫幅自動偵測地理位置並支援 30 多種語言翻譯，涵蓋德國、西班牙、義大利、法國和奧地利等所有歐盟國家。
Ketch
ketch.com
Ketch 讓企業和平台能夠與消費者建立信任並隨著數據一起成長。 Ketch Trust 設計平台是一組協調的應用程式、基礎架構和 API，可降低隱私營運的成本和複雜性，並調動負責任地收集的數據，以實現更深入的客戶參與和營收成長。借助用於隱私操作的 Ketch Programmatic Privacy™，公司可以以程式設計方式適應快速變化的法規，同時管理風險並將營運和隱私工程成本削減 80%。借助 Ketch 資料管理，企業可以對公司的重要資料資產實現完整、動態的資料控制和智能，建立信任並為負責任的人工智慧和進階資料和分析計畫奠定基礎。客戶使用 Ketch 來消除風險、降低成本並實現數據驅動的...
DATEV
datev.de
歐洲最大的稅務諮詢和中型企業 IT 服務提供者之一。
Axeptio
axept.io
建立正向的同意體驗。 這符合資料隱私法規，為您的用戶提供真正的選擇，為您的品牌創造偏好。
Cookie Information
cookieinformation.com
行銷人員排名第一的同意管理平台。 行銷數據對您的業務至關重要。但合規性也是如此。 Cookie 資訊的 CMP 可以輕鬆地在您的網站上收集有效的使用者同意。啟用您的資料收集，同時確保遵守隱私權法。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是資料指揮中心的先驅，該中心是一個能夠安全使用資料和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多雲環境提供統一的資料智慧、控制和編排。全球大型企業依靠 Securiti 的資料指揮中心來實現資料安全、隱私、治理和合規性。 Securiti 榮獲許多行業和分析師獎項，包括RSA 授予的「最具創新性新創公司」、《福布斯》授予的「25 強機器學習新創公司」、CB Insights 授予的「最具創新性人工智慧公司」、 Gartner 授予的「資料安全領域最酷供應商」、以及 Forrester 的「隱私管理浪潮領導者」。
ObservePoint
observepoint.com
網站很複雜。它們對於您公司的形象和發展以及客戶的隱私和信任至關重要。但網站有如此多的動態部分和頁面，幾乎不可能始終跟上所有內容。 ObservePoint 的網路治理平台可自動掃描您的網站；從最高流量的頁面和使用者路徑到公司網路的黑暗角落。 ObservePoint 讓您能夠查看哪些方面的表現低於可接受的標準，追溯到源頭，並快速找到改進的途徑。 確保隱私合規標準、驗證登陸頁面、確認資料追蹤、清楚地查看您的整個行銷技術堆疊、驗證您的電子商務引擎等等。 ObservePoint 呈現您網站上發生的真實情況，並為您提供清晰的地圖，使其變得更好。
Monsido
monsido.com
Monsido 是領先的網路治理解決方案，旨在使組織能夠在其數位業務中提供卓越且包容的用戶體驗，並支援他們的旅程，以確保通訊開放、優化和合規。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用於網路可訪問性、網站品質保證、品牌和內容合規性、用戶同意管理、社交和網路內容存檔等。欲了解更多信息，請訪問 monsido.com。