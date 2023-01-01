替代項 - Cooby
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
lemlist
lemlist.com
開始獲得回應的對話。個人化冷電子郵件、自動跟進並與所有管道的潛在客戶互動。 lemlist 是一款集銷售自動化和冷電子郵件軟體於一體的軟體。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加元件，為銷售專業人員提供潛在客戶、安排會議和跟進所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分鐘內透過電子郵件、電話和社群媒體建立銷售推廣節奏。起價為 59 美元/月。
Outplay
outplayhq.com
3 倍於您的銷售會議，而不是您的預算 Outplay 的銷售參與平台擁有提高銷售團隊效率所需的一切 - 多通路外展、外向銷售自動化、潛在客戶追蹤、潛在客戶採購市場、會議安排程序等等。 現在就開始實現你的目標，而不是下個季度。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Aloware
aloware.com
享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Uptics
uptics.io
一體化銷售自動化平台，讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自動化您的外放銷售流程。勘探和外展集中在一處。我們與 Salesforce 和 HubSpot 整合。
Woodpecker
woodpecker.co
冷冰冰的電子郵件會引發溫暖的商務對話。 使用根據您的需求量身定制的工具自動發送電子郵件和跟進。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一個內容管理和數位通訊平台，使金融服務專業人員、銷售人員、專業服務專業人員和其他人能夠充滿信心和目標地參與社交媒體和其他數位通訊平台。我們與 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作夥伴關係和強大的集成，以滿足每個客戶不同的安全、合規性和歸檔需求。
DripJobs
dripjobs.com
使用適合家庭服務專業人員的 DripJobs CRM 追蹤工作、自動跟進、發送估算等
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Regie.ai
regie.ai
完全個人化的銷售推廣已經到來。使用 Regie.ai 在幾秒鐘內傳遞相關的銷售訊息。
Interseller
interseller.io
Interseller 透過尋找候選人的電子郵件並發送電子郵件序列，幫助招募人員找到候選人並與其建立聯繫。
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...
Upscale
upscale.ai
將前景轉化為收入 銷售參與平台可協助您的銷售團隊建立一致的管道並更快地實現收入目標
Breakcold
breakcold.com
保護您的送達率、自動跟進並大規模個人化電子郵件
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客戶的速度加快 25%。立即建立共同行動計劃，幫助您更快地完成交易，了解交易中實際發生的情況，並為您的支持者提供支援。
Clevenio
clevenio.com
Sales Engagement Platform Build a sales machine Clevenio helps you build relationships and get more sales with the help of multi-channel outreach, automated follow-ups and real time analytics. Get started Trusted by companies of all different sizes What our customers are saying about us Core feature...
Pitch.Link
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B2B Selling is failing with a meagre 5% success rate. Buyers now control the value transaction process. The Pitch.Link saas platform enables Private, Secure Buyer Seller Communication, Conversation, Collaboration and Conversion. Interruption and Friction free on a single unique link.
FlowUp
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FlowUp is a New age Omnichannel Automated Follow-up System powered by Voice and SMS that helps you upkeep your follow-ups and take your sales funnel to the next level. With FlowUp, you can craft your own outbound follow-up strategy and be in constant touch with your leads through a well-designed Inb...
MailRush
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Cold Email Software with SMTP Service included. Shared IP and Dedicated IP options. Drag and Drop sequences for Email Follow-ups and Drip Campaigns. Email Deliverability KPIs (Senders Score tracking, Email Volume tracking, Feedback Loop tracking), Event Tracking (open rate, click rate, replies, etc)...
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot automates prospecting and outreach in one platform. Companies and key decision makers are found and contacted with personalized messages, so sales and marketing teams can spend their time elsewhere. Fill your pipeline and close more deals by focusing on quality leads. We use localized comp...
Angaza
angaza.com
Angaza is a complete business solution for distributors of life-changing products like solar home systems, water pumps, and cookstoves. With Angaza, over 200 distributors have sold over 2 million devices to consumers, with the potential to unlock market access to the 1 billion off-grid and unbanked ...
Cliently
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The magic of real-time insights helps you close more deals. Being in the dark can be a scary place during the sales journey. Cliently gives you "night vision"! Want to know what your leads are doing? Create Recipes, to know the right mix of who is opening your emails, what links they're clicking, if...
Clickback
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Clickback is a B2B email lead generation software for accelerated growth. Our powerful solution lets marketers email their list of purchased or cold B2B contacts, turning them into warm, opted-in leads. Existing marketing automation and email-sending services won’t allow you to do this.
SalesBlink
salesblink.io
SalesBlink is an all-in-one sales outreach platform with features to help you find leads, automate outreach sales sequences with ChatGPT, WarmUp Emails & get booked.
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Ebsta empowers thousands of companies to drive customer engagement at scale with a suite of customer intelligence & sales enablement tools for Salesforce. ✓ Unlock your company network ✓ Create personalised workflows and cadences ✓ Track engagement in real-time ✓ Score customer engagement and identi...
La Growth Machine
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Introducing La Growth Machine, the first multi-channel prospecting platform that allows you to engage in conversations with potential customers on LinkedIn, Email, and Twitter. With La Growth Machine, you can: - Import leads from LinkedIn or a CSV file to easily manage your prospecting efforts. - En...
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peoplelinx.com
PeopleLinx is pioneering the way companies identify, engage and generate sales opportunities in the new digital selling world. We provide the full stack of solutions including multi-channel outreach automation, quality prospect data, AI powered messaging, go to market strategy, lead scoring and more...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds 是排名第一的提高銷售效率的 Salesforce 應用程式。 Bloobirds 在三分鐘內將您的 Salesforce 轉變為適合您的銷售團隊的出色軟體。透過無縫整合撥號器、電子郵件和 LinkedIn，Bloobirds 提供了一套全面的生產力工具，包括節奏和模板，旨在將 Salesforce 變成銷售代表最喜歡的工具。 Bloobirds 促進 Salesforce 的更有效利用，促進所有活動的無縫追蹤和記錄，從而實現更好的資料管理和輕鬆的報告。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft...
Sellular
sellular.com
Sellular 是一個專為快速成長的中型企業設計的銷售參與平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地贏得更多交易。領導者可以高枕無憂，因為他們知道他們正在將業務所需的所有資料捕獲到 Salesforce CRM 中，並全面了解所有交易。體驗一個易於實施、具有靈活的合約條款、優惠的價格和卓越的客戶服務的平台。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 為您的團隊提供您所需的一切。無論是執行長、董事還是投資者，LeadLoft 都會找到聯絡資訊並為您提供聯絡方式，以便您完成交易。需要某人的聯絡資訊嗎？我們抓到你了。需要吸引他們嗎？沒問題。需要追蹤和轉換它們嗎？完成&完成。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款電子郵件外展軟體，旨在讓使用者自動從郵箱安排和發送個人化電子郵件和後續活動，並提高回覆率。 SmartReach.io 透過工作流程自動化將您的潛在客戶資料從 CRM 同步到您的行銷活動，並且還可讓您透過 ProspectDaddy 擴充功能從 Linkedin 搜尋新增潛在客戶。除此之外，它還可以透過工作流程自動化將所有潛在客戶電子郵件活動自動同步回您的 CRM。因此，它減少了銷售團隊投入的手動工作，並增加了他們完成更多交易的頻寬。 SmartReach.io 的獨特功能- 共享團隊收件匣，用於增強團隊協作、潛在客戶和非潛在客戶分類以及回复情緒報告- 通過L...
Overloop
overloop.com
Overloop 是一個多通路銷售參與平台。透過超個人化的行銷活動、混合冷電子郵件、LinkedIn 自動化和電話來打破您的銷售配額。處理您的整個銷售管道，追蹤您的績效，並最終達成更多交易！清單建立和聯絡人管理： - 電子郵件查找器- Chrome 擴充功能- 從LinkedIn 匯入- CSV 匯入- 自訂欄位- 聯絡人管理出站： - 多頻道行銷活動- 冷郵件- LinkedIn 自動化- 電話- 範本和變量- 電子郵件線程- 電子郵件追蹤銷售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任務管理 - 對話收件匣 - 協作 - 整合和同步