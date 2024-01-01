替代項 - Constructor

Qatalog

qatalog.com

Qatalog 消除您的工作混亂。不再需要持續不斷的 ping，不再需要瑣碎的會議，也不再需要尋找最新的文件。我們的工作中心連接了現代協作工具（維基、專案管理、團隊聊天等），並讓您可以協同使用它們。它以相同的方式連接人員和團隊，因此當他們不在同一個地方時也可以保持同步。這是新的工作方式。