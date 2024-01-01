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ConnectPay 是立陶宛發展最快的電子貨幣機構 (EMI) 之一，立陶宛是歐洲大陸領先的金融科技中心，為網路公司提供銀行服務。透過為所有支付設施提供一站式解決方案，ConnectPay 提供流暢的入職和精品銀行體驗。 ConnectPay 的主要活動和重點是為企業和機構客戶提供銀行支付服務： - 付款：歐元區（即時）和跨境- 帳戶：商業和隔離- API：網上銀行和商家- 接受付款：銀行和銀行卡付款（荷蘭） 、FI 和 DE） - 公司卡 - BaaS（銀行即服務） ConnectPay 獲得立陶宛銀行許可並受其監管，並受歐洲中央銀行的監管框架約束。

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