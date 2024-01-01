Connectpay

Connectpay

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： connectpay.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Connectpay」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

ConnectPay 是立陶宛發展最快的電子貨幣機構 (EMI) 之一，立陶宛是歐洲大陸領先的金融科技中心，為網路公司提供銀行服務。透過為所有支付設施提供一站式解決方案，ConnectPay 提供流暢的入職和精品銀行體驗。 ConnectPay 的主要活動和重點是為企業和機構客戶提供銀行支付服務： - 付款：歐元區（即時）和跨境- 帳戶：商業和隔離- API：網上銀行和商家- 接受付款：銀行和銀行卡付款（荷蘭） 、FI 和 DE） - 公司卡 - BaaS（銀行即服務） ConnectPay 獲得立陶宛銀行許可並受其監管，並受歐洲中央銀行的監管框架約束。
目錄:
Finance
支付處理軟體

網站： connectpay.com

免責聲明：WebCatalog 與 Connectpay 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

您可能也會喜歡

PayDo

PayDo

paydo.com

HALA

HALA

hala.com

Tazapay

Tazapay

tazapay.com

OneLoad

OneLoad

oneloadpk.com

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Paylivre

Paylivre

paylivre.com

Spring in Africa

Spring in Africa

springinafrica.com

Infinity

Infinity

infinityapp.in

Stanbic Bank Uganda

Stanbic Bank Uganda

stanbicbank.co.ug

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

PayMongo

PayMongo

paymongo.com

MX

MX

mx.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策