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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

結論幫助公司加強協作並簡化工作流程。使用結論連結連接 Slack 和 Microsoft Teams 進行雙向聊天，或使用結論工作流程在 Slack 中管理支援票證、問題、事件等。 👉 結束連結：連結 Slack 和 Microsoft Teams 以改善跨團隊合作。透過雙向同步，團隊可以在他們喜歡的訊息傳遞平台上工作。分享和同步文件、編輯和刪除訊息、@提及同事、自動翻譯多達 60 種語言及更多語言的對話。 ✓ 發送和接收訊息✓ 編輯和刪除訊息✓ 線索訊息✓ @提及你的同事✓ 60 種語言翻譯✓ 表情符號（文字） ✓ 富文本格式✓ 文件共享和同步– 人員狀態（即將推出） – 同步反應（即將推出）很快）👉 結束工作流程：將您的幫助台帶入 Slack。管理支援票證、問題和事件。使用人工智慧驅動的整合來匯總並自動開啟工單，選單支援 60 種語言的翻譯。每項新活動都會開啟一個專用的 Slack 管道，因此溝通是結構化且集中的。結束後，頻道將被存檔，但會永久記錄在儀表板中。團隊還可以在「洞察」標籤中找到關鍵的 MTTx 指標。該產品與 Jira 整合。在Slack 工作區中安裝Conclusion 後： ✓ 在您的首選管道中安裝工作流程應用程式（例如#support） ✓ 啟動應用程式並建立新活動（工單、問題或事件） ✓ 新增一些詳細信息，設定嚴重性（可選） ✓ 邀請團隊或人員查看專用活動頻道 ✓ 與不同利害關係人溝通最新情況 ✓ 結束事件；資訊已存檔但保留在儀表板中
目錄:
Business
幫助台軟體

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