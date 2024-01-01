在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Communication Arts」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

《傳播藝術》(CommArts) 由理查德·科因(Richard Coyne) 和羅伯特·布蘭查德(Robert Blanchard) 於1959 年創立，是視覺傳播行業的領先出版物，為平面設計師、藝術總監、攝影師等提供靈感和資訊。該雜誌以其在各個創意學科領域備受推崇的評審年刊以及對頂級行業專業人士的深入介紹而聞名。 CommArts 也經營 Creative Hotlist，這是一個針對創意專業人士的專業資源平台。該出版物強調高專業標準，並設有致力於增加視覺傳達多樣性的基金會。

網站： commarts.com

免責聲明：WebCatalog 與 Communication Arts 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。