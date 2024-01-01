Common Sense Machines (CSM) 提供的人工智慧產品允許使用者從單一圖像、文字和草圖等各種輸入產生可控制且可用於遊戲引擎的 3D 動畫世界。 它通常被 3D 藝術家、開發人員、修補者、遊戲工作室和企業使用，旨在增強 3D 工作流程。生成的 3D 世界由統一世界畫布中的網格、高斯圖和動畫組成。 它包括使用基於擴散的渲染引擎透過文字輸入渲染風格化世界等功能。使用者可以使用提供的動畫庫中的一系列動作或輸入自訂動畫的文字提示來為 3D 資產製作動畫。 此外，它還支援透過簡單的文字提示來建立風格一致的 3D 資源和角色。它促進了從概念到 3D 列印的周期開發，在批量生產之前測試更多想法。 該工具透過快速生成 3D 遊戲道具和角色，有助於快速製作遊戲測試原型。根據使用情況和需求，使用者可以從多種計劃選項中進行選擇。

網站： csm.ai

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