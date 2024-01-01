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Commetric Media Analytics 產品功能： - 將定量的高階媒體測量與人工主導的深入定性分析相結合，提供對媒體績效的全面洞察。 - 定量測量，例如一段時間內的活動、按格式劃分的語音份額和音量，有助於提供有競爭力的基準數據，並透過互動式儀表板進行視覺化。 - 定性衡量標準，包括發現的主題/主題、活動資訊和好感度，提供對傳播策略的準確洞察。 - 適用於任何語言的任何媒體內容。 - 每週、每月或每季提供媒體分析，但也可臨時提供或年度總結報告。

目錄:

Business
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