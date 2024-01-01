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CoinPayments 是全球第一個也是領先的加密支付處理器。 CoinPayments 在 190 多個國家/地區擁有超過 100 萬用戶和超過 12 萬家註冊商戶，已成為使用最廣泛的多加密線上支付系統之一。 自 2013 年以來，我們開發了一個完整的加密支付網關，允許商家在一個平台上接受 100 多種加密貨幣並持有 2,000 多種山寨幣。 CoinPayments 不僅僅是一個比特幣支付處理器。它是一個完整的加密支付網關，具有創新的解決方案，例如： * 銷售點介面 * 加密發票產生器 * 多重簽名錢包 * 長期儲存庫 * 行動和桌面支持 * 行業低交易費用（0.5%） 在 CoinPayments 的可用功能中，還有一個轉換工具，可以快速有效地轉換加密貨幣。

網站： coinpayments.net

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