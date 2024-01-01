替代項 - cogram
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
類人一體的人工智慧行銷助手，可建立登陸頁面、宣傳影片、廣告、行銷文案、圖形、電子郵件、畫外音、部落格文章、藝術作品等
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
Gladly
gladly.com
與 Gladly 一起轉變您的客戶服務。 我們排名第一的人工智慧客戶服務軟體可以節省成本、增加收入，並使代理商能夠透過卓越的服務提高客戶忠誠度。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Comm10
comm100.com
Comm100 Free 是一個屢獲殊榮的客戶互動平台，可透過數位管道（包括即時聊天、音訊和視訊聊天、電子郵件、簡訊、Facebook、WhatsApp for Business 等）快速輕鬆地與客戶聯繫。非常適合小型企業。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理商或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Texthub
texthubai.com
正在尋找可以幫助您創建令人驚嘆的程式碼、圖像和文字的工具嗎？ Texthub AI 是您的最佳選擇！我們用戶友好的平台利用人工智慧的力量將您的想法變為現實。立即嘗試 Texthub AI 並開始創作！
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是全球領先的客戶支援自動化平台，協助企業透過對話式和生成式人工智慧擴展客戶服務。 作為評論平台 G2 的一貫領導者，我們的尖端技術和以客戶為中心的支援可實現跨所有基於文字的通訊管道的對話式自動化體驗。 由於內部建置和研究的人工智慧以及由 150 名員工組成的專家團隊，Ultimate 的全球客戶群涵蓋了從 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等眾多玩家。這類公司預計可在聊天、電子郵件、訊息等方面達到 60% 的自動化率（支援 109 種語言，全天候 24/7）。 我們剛推出的產品 UltimateGPT 使用與 ChatGPT 相同的生成式...
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。我們是歐洲領先的聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。是什麼讓 Kindly 與眾不同？更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。易於自訂 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫用戶選擇甚至可能不相關的按鈕。多語言 用一種語言訓練聊天機器人，它就能理解一百多種查詢！我們的...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式人工智慧 (Generative AI) 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年...
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是一家領先的商業語音人工智慧助理供應商。在我們專有的對話式 AI 技術和 OpenAI 的 ChatGPT 的支援下，我們的語音 AI 助理旨在在客戶旅程的任何階段自動進行呼入和呼出客戶互動。我們幫助企業增加收入、提高營運效率並豐富其數位客戶體驗之旅，而無需大量投資或增加人員。我們的多語言語音 AI 助理已成功為金融服務、醫療保健、保險、電子商務等多個行業的中小型企業和企業實現數百萬次企業與客戶對話的自動化。 Curious Thing 是唯一支援跨多個用例快速部署的語音 AI 技術 - 支付支援、查詢處理、預約、常見問題解答處理、潛在客戶資格認證等。請透過 hel...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是美國企業客戶服務對話式人工智慧解決方案。它由 Genesis Media LLC 聯合創始人 Richard Smullen 於 2015 年 4 月創立。 Pypestream 在紐約和舊金山設有辦事處。它因其旨在連接企業與消費者的 Pypestream 訊息平台而廣受歡迎。每個公司帳戶都包含用於各種類型通訊的“Pype”和“Streams”。該應用程式使用人工智慧和機器學習來實現客戶服務自動化。
ChatrHub
chatrhub.com
有更好的方式來服務您的客戶。簡單且強大的全通路解決方案可快速且經濟高效地吸引客戶。 ChatrHub 是一個全通路人工智慧。聊天機器人和即時代理解決方案。將您的電話、簡訊、網站小部件、社交媒體、電子郵件和團隊聊天整合到一個人和人工智慧中。動力平台。
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper 是一款人工智慧工具，適合希望增加銷售額並讓顧客滿意的網路商店老闆。 * Upsy的智慧搜尋功能針對行動用戶進行了最佳化，可協助訪客透過圖片快速找到合適的產品。 * AI產品推薦功能鼓勵顧客購買更多商品，增加每次銷售的價值。 * 每日優惠和新品促銷可加快庫存週轉並鼓勵顧客探索您的商店。 * 智慧常見問題解答可以釋放您的客戶服務團隊並減少購物籃遺棄率。 * Upsy 的調查功能收集有價值的客戶回饋，幫助您優化業務
LivePerson
liveperson.com
對話式人工智慧絕不是人造的。 與您的客戶建立有意義的個人化聯繫，同時為您的業務帶來真正的成果。
Dixa
dixa.com
Dixa 的全通路客戶服務軟體深受熱愛客戶的品牌信賴，為代理商和客戶提供最佳體驗。
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines 是人工智慧人性化領域的領導者，創造自主動畫的數位人，使組織能夠重新構想當今數位世界和虛擬宇宙中的客戶體驗。 Soul Machines 是唯一擁有數位大腦和自主動畫專利技術的公司，以響應迅速、相關且前所未有的方式提供人機協作的全部功能和優點。
Mav
hiremav.com
Mav 是首款由人工智慧驅動的簡訊助手，適用於具有成長意識的銷售代表。透過簡訊自動與您的潛在客戶和客戶進行來回交流。無論是安排會議、篩選潛在客戶或跟進潛在客戶，Mav 都能幫您完成。僱用 Mav，擴展您的業務。
Mercury
mercury.ai
Mercury 是一個易於使用、基於人工智慧的訊息傳遞和即時聊天平台，可實現客戶體驗自動化。它使企業能夠在網站聊天、WhatsApp 和 Facebook Messenger 上提供有影響力的客戶體驗和可衡量的結果。 Mercury 使用對話式 AI 減輕了面向客戶的團隊重複服務請求的負擔，使現場代理商能夠專注於更複雜的用例。與 CRM 提供者、電子商務平台和對話設計工具的無程式碼整合允許與 Mercury 輕鬆連接。它使非技術團隊能夠以最小的設定開銷和快速的上市時間建立複雜的服務自動化，並且無需為即時聊天支援代理按席位付費。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的對話式人工智慧公司，提供對話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup.io 是領先的行銷、商務和支援自動化對話雲。 Gupshup 的自動化解決方案可協助印度、拉丁美洲、歐洲、東南亞、中東和美國的 45,000 多個品牌提供更好的客戶體驗，並在節省成本的同時增加收入。花旗銀行、阿克蘇諾貝爾、可汗學院、聯合利華、MPL、Netflix、Flipkart 和 Ola 是其主要客戶。 Gupshup 對話雲透過適用於 30 多個語音、文字和聊天管道的單一訊息 API，每月支援超過 100 億則訊息。
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。