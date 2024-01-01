替代項 - Cognician
Hone
honehq.com
提升團隊的技能。 Hone 提供可擴展的經理培訓，將一流的即時學習體驗與行為改變平台相結合。
Project Management Institute
pmi.org
我們透過全球認可的標準、認證、資源、工具、學術研究、出版物、專業發展課程和交流機會，推動職業發展、提高組織成功並進一步成熟專案管理專業。
SHRM
shrm.org
SHRM（人力資源管理協會）致力於創造更好的工作場所，讓雇主和員工一起成長。作為所有工作、員工和工作場所的代言人，SHRM 是影響當今不斷變化的工作場所的問題上最重要的專家、召集者和思想領袖。 SHRM 在 165 個國家擁有 30 萬多名人力資源和業務高階主管成員，影響著全球超過 1.15 億工人和家庭的生活。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq 是一個以團隊為基礎的領導力發展平台，可協助您的員工實現個人和專業發展。我們提供一個引人入勝且一致的系統，該系統價格實惠，但仍可根據您的組織需求進行客製化。
SuccessCOACHING
successcoaching.co
我們幫助像您這樣的客戶成功經理和客戶成功團隊不僅了解推動客戶成功的最佳實踐，而且了解如何應用它們來解決客戶成功專業人員在與客戶合作時面臨的實際日常挑戰。透過 SuccessCOACHING 學習計劃，您可以訪問由經驗豐富的客戶成功專家設計的策劃學習路徑、幫助您了解如何應用所學知識的真實練習、不斷改進的課程以了解最新動態最佳實踐和經過認可、行業認可的認證，證明您對專業發展的承諾。我們總結了與 750 多家公司合作中獲得的見解，並創建了全面、易於遵循的客戶成功培訓計劃，受到全球領先公司的 CSM 的信賴。