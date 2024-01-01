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Medicodio Inc 憑藉我們最先進的人工智慧醫療編碼助理 CODIO，處於醫療編碼行業革命的前沿。我們的創新技術幫助個人和組織提高效率和收入，同時減少醫療編碼工作流程中的錯誤、索賠拒絕、週轉時間和費用。 透過自動化工作流程和加速程式碼選擇，CODIO 使醫療編碼人員能夠減少編碼週轉時間並最大限度地減少編碼錯誤，從而提高程式碼準確性。我們的 AI/ML 軟體技術為 CODIO 提供支持，CODIO 透過讀取 EHR 系統和醫生筆記/圖表中的患者人口統計資訊來建議醫療代碼。透過 CODIO，我們可以將工作流程效率優化高達 85%，並將生產力提高高達 45%。 我們提供全面的功能，包括 CPT/ICD 代碼搜尋功能、詳細的儀表板、NCCI 編輯檢查、無縫 API 整合和自動費用輸入。 CODIO 是醫療機構、收入週期管理公司和醫療編碼員的理想解決方案，可協助他們優化編碼工作流程並加快支付週期，同時透過尖端技術和協議降低審計風險。 我們邀請您與我們的團隊一起安排演示，透過 CODIO 體驗醫療編碼的未來。

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