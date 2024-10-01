替代項 - CodeSignal
Coursera
coursera.org
Coursera 是一個全球性線上學習平台，由史丹佛大學電腦科學教授 Andrew Ng 和 Daphne Koller 於 2012 年創立，提供大規模開放式線上課程 (MOOC)、專業課程、學位課程、專業課程和大師課程。 Coursera 與大學和其他組織合作，提供各種學科的線上課程、認證和學位，例如工程、數據科學、機器學習、數學、商業、金融、電腦科學、數位行銷、人文、醫學、生物學、社會科學等。
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是領先的線上學習平台，可協助組織提高學習者的參與度並培養他們當前和未來所需的技能。該圖書館擁有由 Lynda.com 的現實世界專家教授的 16,000 多門課程，並且每週新增 50 多門新課程，始終提供最熱門的商業、技術和創意內容。 LinkedIn Learning 借鑒 6 億多 LinkedIn 會員的見解，也提供個人化推薦，將學習者與最相關的線上學習資源連結起來。欲了解更多信息，請訪問 http://learning.linkedin.com。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一個開發人員技能平台，可協助企業根據技能評估軟體開發人員。各行業超過 3000 家客戶（包括美國 8 家領先商業銀行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自動化技能評估來評估和聘用來自世界各地的技術人才。超過 21+ 百萬開發人員（佔全球開發人員總數的 30% 以上）信任 HackerRank 來學習和練習程式設計。每八秒，世界各地就有一個人完成一次 HackerRank 評估。欲了解更多信息，請訪問 www.hackerrank.com。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare 是一個位於美國的線上學習社區，提供教育影片。這些課程未經認證，只能透過付費訂閱獲得。課程主要涵蓋創意工作，少量商業和創業課程。 大多數課程都專注於互動，其主要目標是透過完成專案來學習。
Codecademy
codecademy.com
學習您想要的工作所需的技術技能。作為線上教育和學習程式設計領域的領導者，我們已經使用經過測試的課程和互動式學習環境為超過 4500 萬人提供了教學。從 HTML、CSS、JavaScript、SQL、Python、資料科學等開始。
DataCamp
datacamp.com
什麼是 DataCamp for Business？ DataCamp 是學習數據和人工智慧、透過數據進行協作以及招募做好就業準備的人才的首選平台。 DataCamp for Business 可為您的整個組織提供重要的資料和 AI 技能，無論您的起點為何。結合世界上最受歡迎的技術和技能，為 2-10K+ 的團隊提供支援。透過針對各個層級的 460 多個數據和 AI 課程進行主動學習，幫助您的團隊建立信心和技能。針對您公司的特定需求建立量身定制的數據學院。提高生產力、投資報酬率和數據驅動的決策。全球領先的數據和 AI 課程：幫助您的團隊使用業界最深度的學習課程（包括 Python、SQL、R、...
Hack The Box
hackthebox.com
一個巨大的黑客遊樂場。加入不斷發展的駭客社區，透過最迷人的遊戲化實踐培訓體驗，將您的網路安全技能提升到一個新的水平！
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly 追蹤並過濾技術的趨勢和進步，透過 O’Reilly 學習平台分享專家從業人員的見解。因此，您可以獲得解決棘手問題所需的答案 - 從一行程式碼到學習新工具或技術。
Udacity
udacity.com
Udacity 隸屬於埃森哲，是人才轉型領域的市場領導者，透過培養就業就緒的數位人才來改變生活、企業和國家。消除人工智慧、資料科學、機器學習、雲端、網路安全等數位技術的人才缺口。培養做好就業準備的人才，以加速您最關鍵的計劃，釋放推動成長的創新。如需了解更多信息，請訪問 udacity.com/enterprise/overview
Pluralsight
pluralsight.com
什麼是多元視野？隨著您的行業和業務模式的發展，您需要一個學習解決方案來幫助您按時、按預算交付關鍵創新。透過我們的平台，您可以評估團隊的技術能力，使學習與關鍵業務目標保持一致，並縮小人工智慧、雲端、設計、安全、行動和資料等關鍵領域的技能差距。我們怎麼做？企業可以透過技能評估和分析來評估其團隊的技術能力，透過客製化計畫使學習與關鍵目標保持一致，並透過大型隨選課程庫縮小雲端、行動、安全、設計和數據等關鍵領域的技能差距來自世界上最大的技術專家網路。
Scrimba
scrimba.com
Scrimba 是程式設計師提陞技能的下一代平台。事實上，我們完全重新發明了截圖技術（我們稱之為稀鬆布），因此您作為學習者可以直接與老師的程式碼互動 - 就像魔術一樣！這樣，您將獲得更多樂趣並學得更快。我們提供小型課程和完整的學習路徑，涵蓋從前端開發到最新人工智慧技術的所有內容。所有這些都可以透過 Scrimba Pro 計劃訂閱獲得。是的，我們為尋求完全控制員工學習和發展的組織提供團隊計劃。
Educative
educative.io
提高您的編碼技能。不再是被動學習。互動式瀏覽器環境讓您保持參與並隨時測試您的進度。
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online 提供您所需的教育資源、策略和解決方案，幫助您的組織為未來十年的發展做好準備。我們創建完全客製化的基於雲端的教育課程，包括課程規劃、內容、部署和分析。我們的混合學習方法已經過測試並證明可以推動您保持學習所需的深度變革性學習體驗。
Treehouse
teamtreehouse.com
Treehouse 是一所線上技術學校，提供由專家教師團隊教授的網頁設計、網頁開發、行動開發和遊戲開發方面的初級到高級課程。它的課程面向希望學習編碼技能並開始在科技行業職業生涯的初學者。 2016 年 5 月，Treehouse 推出了技術學位項目，這是一個綜合性學習項目，專注於幫助人們學習開始技術職業所需的技能。透過獲得技術學位認證，學生將挑戰自我，深化技能，並向潛在雇主證明自己的知識。一切都按照他們自己的時間表在 6 至 12 個月內完成。 Treehouse 相信理解、溝通和控制技術是每個人都應該有機會學習的基本技能。透過 Treehouse 的學習，每個學生都有機會學習他們所需的寶貴技...
Metaview
metaview.ai
讓每一次訪談都成為精彩的訪談。 在擴大團隊規模時，不可能保持面試的一致性和高品質。 Metaview 提供獨特的數據和分析以及可操作的回饋來幫助面試官改進。其結果是候選人更滿意、偏見更少、招募流程更有效率。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市場上最先進的程式設計評估平台。 HackerEarth 評估的編碼問題庫包含超過 22,000 個問題，涵蓋 1000 多種技能和 40 多種程式語言，使技術招募人員和招募經理能夠創建有史以來最準確的編碼測試。還有什麼？ HackerEarth 評估會自動為每個編碼測試創建一個排行榜，因此您可以在幾秒鐘而不是幾天內列出最佳候選人！
Mettl
mettl.com
美世讓線上評估變得簡單 | Mettl 的虛擬人才評估工具。進行組織和員工人才定位、管理和獲取的最佳遠端評估公司 - 立即免費演示！
FutureLearn
futurelearn.com
與數百萬人一起在 FutureLearn 上學習。尋找領先大學或組織的線上課程和學位，立即開始線上學習。
Breezy HR
breezy.hr
您和您的團隊將使用的現代化、輕鬆的端到端招募產品。 Breezy 簡化了您的整個招募流程；透過自動執行職缺、招募廣告、面試安排和後續等手動任務，讓您有更多時間與候選人聯繫。我們獨特的視覺化通路管理方法將提高您的招募流程的生產力。簡單的拖放介面意味著團隊中的任何人（所以，每個人！）都將在幾分鐘內啟動並運行，而輕鬆任務可確保沒有遺漏。您也將與候選人聯繫並更快地做出更好的決定：從全新的候選人匹配分數（立即計算出最適合您的申請人）到世界一流的簡歷解析，將每個人都放在統一的個人卡片上；我們的記分卡系統和麵試指南能夠客觀地處理每個人對候選人的意見。此外，我們也透過強大的分析和報告來支持這一切。它還符合 G...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
CoderPad
coderpad.io
你是否曾經在面試中因為候選人總是陷入困境而變得尷尬？ 這種情況經常發生：程式設計師接到一個面試問題，然後花一個小時透過電話在純文字編輯器或白板上解決它。他們對此進行了嘗試並寫出了一個完全合理的解決方案。 只有一個問題：候選人沒有在他們的解決方案中發現那個奇怪的錯誤。如果他們可以運行他們的程式碼，那就非常明顯了。但他們不能。 我們解決這個問題。 讓候選人展現真正的技能 CoderPad 是一種面試和篩選工具，旨在讓候選人編寫可運行的程式。它簡單、快速且非常強大。它的外觀、感覺和行為都更像您現實世界的工作環境，而不是白板。 當您為候選人提供最好的工具和最好的體驗時（他們肯定同意），招募會變...
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
Dataquest
dataquest.io
透過實踐數據和人工智慧課程來提高您的團隊的技能。 Dataquest 可協助您的團隊以 10 倍的速度實現目標。我們的學習平台主要是透過練習和專案來實踐數據和人工智慧，而不是長時間的視訊講座。它專為團隊在現實世界中有效學習和應用新技能而設計。為什麼選擇 Dataquest？直接學習路徑：我們剔除多餘的內容。您的團隊學習的技能可直接有助於實現他們的目標。向最優秀的人學習：我們的課程由專家和領先組織共同創建，以確保您向頂尖人才學習。從第一天開始實踐：您的團隊將深入研究真實數據，處理持續的互動課程和練習。建立和展示：專案有助於建立信心，讓您的團隊應用他們所學到的知識。此外，他們還獲得了證書來證明他們...
Skillsoft
skillsoft.com
關於 Skillsoft Skillsoft（NYSE：SKIL）提供變革性的學習體驗，推動組織和人員共同成長。該公司與企業組織合作，為全球學習者社群提供服務，幫助今天的員工為明天的經濟做好準備。借助 Skillsoft，客戶可以獲得混合、多模式的學習體驗，這些體驗不僅僅是培養技能，還可以培養一支能力更強、適應性更強、更敬業的員工隊伍。透過一流的內容組合、個人化且與客戶需求相關的平台、世界一流的技術和廣泛的合作夥伴生態系統，Skillsoft 透過克服關鍵技能差距和提升員工及其組織的持續成長和績效。 。了解更多信息，請訪問 www.skillsoft.com
CodinGame
codingame.com
CodinGame 是一個面向程式設計師的基於挑戰的培訓平台，您可以在這裡體驗最熱門的程式設計主題。解決遊戲、編寫人工智慧機器人、向同行學習、享受樂趣。
Frontend Masters
frontendmasters.com
前端大師是 Web 開發人員增強和擴展技能的首要線上平台。該平台提供了涵蓋從初級到高級主題的全面課程，經過精心設計，旨在讓學習者俱備晉升為高級或全端開發人員角色所需的技能。前端大師的核心優勢在於其實用的學習方法，以現實世界的專案和實踐練習為特色。加上高品質的視訊內容、可下載資源、精心策劃的學習路徑和現場研討會，學習者可以有效地彌合知識差距並晉升到更高層級的角色。定期更新可確保學習者隨時了解最新的產業趨勢和實踐，同時平台的活躍社群可創造協作學習環境。總的來說，前端大師對於任何希望提高技能的前端開發人員來說都是一個全面的、互動式的、最新的資源。
Codility
codility.com
Codility 是全球企業使用基於技能的評估來建立強大的工程團隊的第一大合作夥伴。我們的技術評估和麵試平台可協助您做出基於證據的招募決策，減少偏見，節省工程時間，並建立您今天所需的團隊 - 以及未來的技能。自 2009 年以來，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界級技術招募團隊都信任 Codility。透過 Codility，您可以： · 透過線上編碼測試遠端篩選候選人 · 使用我們直覺的共享 IDE、白板工具等主持視訊面試 · 使用我們的 AI 助理 Cody 等工具識別具有 AI 協作技能的工程師 · 加快交付時間-透過更快地識別頂尖候選人來招募並節省工程時間· ...
KodeKloud
kodekloud.com
透過我們的邊做邊學平台成為 DEVOPS 專家。 KodeKloud 相信邊做邊學的教學方法。我們相信這種教學方法可以讓我們的學生發揮最大潛力，這將幫助您建立成功的 DevOps 職業生涯。