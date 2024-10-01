替代項 - CoderPad
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一個開發人員技能平台，可協助企業根據技能評估軟體開發人員。各行業超過 3000 家客戶（包括美國 8 家領先商業銀行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自動化技能評估來評估和聘用來自世界各地的技術人才。超過 21+ 百萬開發人員（佔全球開發人員總數的 30% 以上）信任 HackerRank 來學習和練習程式設計。每八秒，世界各地就有一個人完成一次 HackerRank 評估。欲了解更多信息，請訪問 www.hackerrank.com。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市場上最先進的程式設計評估平台。 HackerEarth 評估的編碼問題庫包含超過 22,000 個問題，涵蓋 1000 多種技能和 40 多種程式語言，使技術招募人員和招募經理能夠創建有史以來最準確的編碼測試。還有什麼？ HackerEarth 評估會自動為每個編碼測試創建一個排行榜，因此您可以在幾秒鐘而不是幾天內列出最佳候選人！
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美國BrainFights, Inc.公司營運的技能評估平台，其使命是發現、培養和提昇技術人才。 CodeSignal 成立於2014 年，總部位於舊金山，它採用的遊戲機制為所有技能水平的開發人員提供線上電腦程式設計挑戰，用於教學和招聘目的。人員在使用CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名為 CodeSignal，並根據公司部落格提供了更多功能。
Codility
codility.com
Codility 是全球企業使用基於技能的評估來建立強大的工程團隊的第一大合作夥伴。我們的技術評估和麵試平台可協助您做出基於證據的招募決策，減少偏見，節省工程時間，並建立您今天所需的團隊 - 以及未來的技能。自 2009 年以來，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界級技術招募團隊都信任 Codility。透過 Codility，您可以： · 透過線上編碼測試遠端篩選候選人 · 使用我們直覺的共享 IDE、白板工具等主持視訊面試 · 使用我們的 AI 助理 Cody 等工具識別具有 AI 協作技能的工程師 · 加快交付時間-透過更快地識別頂尖候選人來招募並節省工程時間· ...
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人嗎？您知道可以透過人才評估來識別最佳候選人嗎？ TestGorilla 為您提供了評估求職者技能並更快做出更好招募決策的最佳工具。我們的技能測驗庫為您提供最佳的預測價值，幫助您識別最佳候選人。透過我們不斷成長的測試庫，您可以測試求職者的各種技能，包括認知能力、程式設計技能、軟體技能、個性、語言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多種問題類型來幫助您進行單向視訊面試、允許候選人上傳作品集等等。您準備好開始預測現實世界的工作績效了嗎？立即開始使用 TestGorilla 進行招募！
Karat
karat.com
對於希望提高技術招募品質、效率和公平性的組織來說，Karat 是唯一的端到端合作夥伴。 Karat 開創了創新的人力+ 技術方法，透過卓越的技術面試、行業領先的候選人功能、無與倫比的招聘數據以及可預測的、值得信賴的信號來增強您的流程，使您能夠充滿信心地進行招聘。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能測試，幫助管理者更快聘用最佳候選人。我們為廣泛的行業提供測試，包括程式設計、會計、客戶服務、專案管理等。 - 我們的 1000 多個問題測試現實世界的問題解決能力。如果您發現我們的任何高級問題已在線得到解答，即可獲得退款。 - 以您想要的方式自訂我們的即用型測試或新增您自己的自訂問題。 - 對候選人進行一目了然的比較，或更深入地了解個別候選人的結果和答案。 - 使用網路攝影機監控、重複電子郵件偵測以及複製和貼上保護來防止作弊。 - 新增多個使用者到您的帳戶，無需額外費用。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
Triplebyte
triplebyte.com
履歷並不是真實技術技能的可靠指標。使用 Triplebyte 的數據支援評估來識別技術熟練的申請人，然後再在技術篩選上浪費時間。 Screen 使用 Triplebyte 的標準化、有數據支援的技術評估來衡量申請人的實際技術技能。這有助於減少浪費的採訪，並從代表性不足的背景中發現隱藏的寶石。我們使用來自 1,000 多家公司的 200,000 多次訪談的資料建立了評估，並使用先進的 ML 技術對其進行了訓練。由於它是標準化的，並且根據真實的招募結果進行了培訓，因此該評估可以高度預測哪些候選人將在您的流程中表現出色。測試壓力低、適應性強（如 GRE），只需 30 分鐘即可完成。這就是為什麼超過 ...
Skillspace
skillspace.ai
DPhi 的 Skillspace.ai 可自動評估在職技能，幫助高成長公司聘請經驗豐富的應屆大學畢業生工程師和資料科學家。平台功能包括編碼和人工智慧挑戰、自動化專案評估、MCQ 等。所有這一切都有強大的監考引擎支持，可以防止遠端招募過程中的作弊行為。 Skillspace.ai 讓後端、前端、人工智慧、雲端和類似職位的招募更加無縫。
CodeInterview
codeinterview.io
CodeInterview 讓您在線上協作程式碼編輯器中採訪開發人員。透過 CodeInterview，您可以： - 僱用能夠立即產生影響的開發人員 - CodeInterview 消除了任何技術技能問題，因此您可以將最有潛力的候選人歸零。 - 簡化決策 - 查看候選人創建解決方案的過程，以便您更好地了解他們的技能。 - 加快技術招募 - 在正確的時間讓正確的利害關係人參與簡單而強大的面試工具。這樣，您就可以最大限度地減少在電子郵件、電子表格和日曆事件之間來回的時間。了解更多並免費開始使用，請造訪 https://codeinterview.io/。
Jobma
jobma.com
Jobma是一個深受全球企業信賴的人工智慧視訊面試平台。它提供了一系列虛擬面試工具，包括預先錄製的單向視訊面試、自動面試安排、技術招聘的編碼評估等等。其人工智慧驅動的功能，如自動評分、監考和轉錄，旨在防止招募中的無意識偏見，並節省雇主的時間。該平台原生整合了最受歡迎的 ATS 以及使用 Zapier 的 5,000 多個應用程式。可透過即時聊天、電子郵件和電話獲得支援。 Jobma 通過了 SOC 2 Type II 認證，符合 GDPR 和 CCPA 標準，確保使用者資料的最高等級的安全和隱私。它被 50 多個國家/地區的 3,000 多名客戶使用，並提供 16 種語言版本。
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
正在尋找一個切實適合您招募的申請人追蹤系統？透過 RapidRecruit 找到它，這是一個申請人追蹤系統，可以免費吸引更多申請人，提供完全客製化的工作流程和候選人管理，同時與您的聘前測試無縫整合。憑藉靈活的定價選項、定制門戶以及從實施到僱用的全面支持，我們為您提供直觀且易於使用的 ATS。下次你僱用時，請充滿信心地去做。立即免費試用演示！
Sphere Engine
sphere-engine.com
Sphere Engine 提供「開箱即用」的軟體元件，使技術領導者能夠創建經濟高效、現代化且可擴展的編碼評估解決方案和線上軟體開發環境。與其他供應商不同，我們為您提供關鍵技術，幫助您以合理的價格擴大規模，從而幫助您優化開發招募/電子學習平台的成本。
InterviewVector
interviewvector.com
我們透過提供一系列產品和服務，幫助公司在最短的時間內聘用合適的人才。我們的旗艦產品是面試即服務，我們代表公司進行技術面試。到目前為止，我們已經為200 多個客戶進行了70,000 多次面試，涉及50 多個技術角色，如前端、後端、應用程式開發人員、QA、分析、產品經理、資料科學、DevOps、UI/ UX 等。它比您帶回家的作業或現有的 1 小時長編碼測驗（關於嘗試比率、TAT 和多種技能組合）好 5 倍。我們的第三個產品是Pulse Smart Interviews - 我們幫助您對所有職位進行更聰明的面試，流程自動化、結構化和簡單的設定、明確的責任和詳細的客製化回饋可以幫助您做出更好的招聘決...
Canditech
canditech.io
Canditech 使人力資源專業人員和招募經理能夠使用包含各種問題類型的工作模擬評估來客觀地評估技術和軟技能：編碼、SQL、Excel、開放文字和電子郵件通訊、演示、視訊等。
Toggl Hire
toggl.com
基於技能的招募。正確的人才。更好的團隊。在 Toggl Hire，我們相信技能。我們透過幫助您回答重要問題來幫助您僱用最適合該工作的人選：「此人的技能是否最適合該工作？
CodeScreen
codescreen.com
透過現實的非同步評估來識別最好的開發人員。什麼是代碼螢幕？ CodeScreen是一個技術評估平台。 CodeScreen解決了什麼問題？在招募過程中，根據履歷、教育背景或 30 分鐘的面試來評估候選人的技術水平通常非常具有挑戰性且耗時。 CodeScreen是如何解決這個問題的呢？ CodeScreen 透過自動評分的真實非同步編碼評估來篩選候選人，從而快速識別最佳開發人員。 CodeScreen的解決方案為客戶提供了哪些主要價值？ - 為通常更多參與評估候選人的所有招募人員和開發人員節省時間。 - 更準確地了解候選人未來的工作表現。 CodeScreen的客戶有哪些？ CodeScreen...
SkillRobo
skillrobo.com
SkillRobo 是一款就業前測試和線上評估軟體，可讓您建立客製化測試，根據特定技能篩選候選人並僱用他們。它有效、易於自訂且節省時間。
Geektastic
geektastic.com
我們深受世界上成長最快的企業的信賴，可以將招募時間縮短 50%，我們可以在 24 小時內為您提供技術評估流程，讓您能夠快速識別最佳開發人員。與其他評估平台不同，Geektastic 促進“帶回家代碼挑戰”，並提供專家評審團隊來評估候選人的解決方案。每週為您的開發團隊節省時間，同時為候選人提供卓越的體驗。
CodeSubmit
codesubmit.io
透過帶回家的程式設計挑戰做出更好的招募決策 透過 CodeSubmit，您可以使用真實的任務而不是腦筋急轉彎來識別優秀的候選人。簡化您的技術招募工作流程並僱用合適的人選。
DevSkills
devskills.co
DevSkills 是一個編碼測試平台，為實際開發人員評估提供工具。使用我們的 GitHub 託管的真實編碼測試庫評估您的候選人，請求自訂程式設計測試，或上傳您自己的測試。使用我們的自動化測試工具和程式碼審查記分卡來全面了解候選人的技術技能。請毫不猶豫地安排個人化演示並在 https://devskills.co/contact-us 上免費試用。
LuGo-Test
lugo-test.com
LuGo-Test 提供程式設計和技術技能測試服務，以優化您公司的招募和選拔流程。我們的服務可防止使用 ChatGPT 和其他人工智慧手段。特色： 1. 線上編碼挑戰 - 使用程式設計挑戰來了解候選人如何編寫、編譯和運行程式碼。瀏覽他們的編譯歷史。看看候選人怎麼想的。 2.研發/IT/QA職位線上技術測試，涵蓋300多項技術。 3. 即時編碼測驗 - 在整個面試過程中與您的候選人一起編碼，讓您可以從任何地點快速篩選受訪者。 4. 基於螢幕截圖的 ML，防止 ChatGPT 和其他考試作弊方式 5. 基於網路攝影機的測驗 – 驗證候選人是唯一參加測驗的人。 6. 自訂測驗 - 上傳私人內容並準備...
Coensio
coens.io
預評估平台透過基於技能的評估來幫助數據驅動的決策。 Coensio 簡單、快速且易於使用。您可以衡量與工作相關的技能（例如編碼），並讓您更快地了解候選人是否適合該工作。 80% 的公司認為，針對具有特定技能的候選人進行招募決策至關重要。借助 Coensio，您可以更好地定義候選人資料並節省尋找和預先篩選的時間。您不必花時間進行面試和篩選不具備該工作所需技能的候選人。
Alooba
alooba.com
Alooba 是一個資料技能評估平台。大大小小的公司都依靠 Alooba 輕鬆、公平、自動地評估其候選人和團隊的數據技能。有超過 3500 個專家書面問題可供選擇，涵蓋 50 多種不同的技術數據技能和軟技能，您不再需要創建和維護自己的笨重測試。借助 Alooba，您可以避免糟糕的招聘，自動處理手動簡歷篩選等令人痛苦的時間浪費，並為每位候選人提供相同的展示機會。
Codeaid
codeaid.io
Codeaid 透過展示其在職技能的強大日常專案對他們進行測試，幫助招募人員和公司聘用最優秀的軟體開發人員。該平台使您不僅可以測試特定語言或框架，還可以測試編碼基礎知識和應用程式設計概念來評估候選人，同時擁有市場上最自動化的測試評分系統和最長的測試持續時間。主要特點： - 基於現實世界開發人員工作流程和挑戰的深入的帶回家的編碼測試系統 - 獨特的基於 Git 的測試系統，模擬“現實生活”環境 - 最精確和精細的自動評分系統 - A內置抄襲檢查器，可準確檢測複製或不真實的作業- 輕鬆取消測試或延長挑戰時間限制- 一個集中式儀表板，用於從一個位置訪問所有數據- 快速輕鬆地篩選候選人- 記錄保存在其...
Byteboard
byteboard.dev
Byteboard 重新設計了面試體驗，讓所有人都更有效、更有效率、更公平。 Byteboard 面試是一項帶回家的練習，候選人將技術設計和編碼任務作為小專案的一部分。面試資料根據結構化的標準進行評估，並產生一份概述候選人優勢的報告。 Byteboard 的專案為基礎的面試不涉及身份，可以評估真實的工程技能，同時幫助公司減少面試時間。 Byteboard 進行了現場改進，為 Lyft、Figma 和 Betterment 等公司提供超過 2 倍的價格。創辦人 Sargun Kaur 和 Nikke Hardson-Hurley 在 Google 工作時意識到技術工程面試方式存在根本問題。他們認...