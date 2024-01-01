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CodeNOW 是一個即用型平台，有助於簡化跨各種雲端環境的軟體開發。透過提供預先配置開源工具的緊密結合，CodeNOW 可以管理軟體開發過程的各個方面。這使您的開發團隊能夠專注於為您的業務建立功能元件，而不是花費時間來管理和自動化雲端基礎架構。 CodeNOW 提供強大的預設角色和權限，協助管理本地或遠端的開發團隊。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公有雲平台或您自己的內部伺服器上進行部署。 CodeNOW 特別適合基於微服務或事件驅動架構建構的軟體。這些架構使獨立團隊能夠快速迭代並為您的業務創造價值。您可以利用 Kubernetes 的強大功能，而無需管理其複雜性。 CodeNOW 負責雲端自動化，而您的開發人員則專注於編碼。我們的專家團隊將根據您的業務需求引導您升級 Kubernetes 叢集。從本質上講，CodeNOW 可以讓您自信且有效地擴展您的軟體開發！
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