替代項 - CodeCanyon

Celigo EU

celigo.com

Celigo 是一款深受業務用戶和開發人員喜愛的現代 iPaaS，專為關鍵任務流程而構建，具有運行時 AI 和預構建集成等工具，旨在解決最大的整合挑戰。這使得 Celigo 比任何其他平台都更容易維護，並在整個過程中的每一步為您提供支援。 Celigo 具有整合應用程序，這是一套預先建置的、完全託管的整合應用程序，適用於流行的雲端應用程序，例如 Salesforce、Shopify、Amazon、Zendesk、NetSuite 等。我們不僅幫助您的企業適應不斷變化的數位環境，而且在不斷發展的數位環境中蓬勃發展，確保每一步的效率、可見性和前進動力。請造訪我們的 www.celigo.com，了...