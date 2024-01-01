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Codeamigo 是一款互動式編碼教學工具，利用人工智慧幫助使用者學習如何編碼。該工具旨在幫助當前和未來的開發人員利用他們可用的工具。 該網站提供了旨在教授編碼基礎知識的簡短教程。正如該網站所強調的那樣，近 50% 的程式碼是由 AI 編寫的，因此學習如何使用 AI 編寫程式碼至關重要。 教程以簡單的格式呈現，可以選擇在課程之間前進或後退。對於想要開始學習如何編碼的初學者來說，Codeamigo 看起來很有吸引力且易於使用。 該工具提供了一個基於 HTML 的沙箱環境 Codesandbox，用戶可以在其中嘗試他們學到的東西。程式碼編輯器是結構化的，使用者在鍵入程式碼時可以立即看到正在運行的程式碼。 Codeamigo 不提供任何自動回饋或評分系統，因此使用者必須確定自己的進度。網站設計現代，組織良好。 該介面允許用戶輕鬆地在各個部分和課程之間導航。總的來說，對於有興趣學習人工智慧編碼的人來說，Codeamigo 是一個平易近人的工具。 它提供了簡單且簡短的入門課程，並且基於 HTML 的沙箱環境 Codesandbox 提供了透過範例進行操作的實踐方法。

網站： codeamigo.dev

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