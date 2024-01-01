替代項 - Cocoon
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Calamari
calamari.io
Calamari 幫助您進行休假管理和追蹤出席情況。它會自動執行 PTO 計算。多種方式打卡上班/下班。與 Google Apps、Slack、Jira 和 Office 365 集成
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
PayFit
payfit.com
PayFit 是一個基於雲端的整合薪資和人力資源管理平台，在一個解決方案中為您提供最佳的薪資外包和薪資軟體的使用。這是一種自動化解決方案，可以節省大量時間並消除與工資相關的錯誤；它會在您選擇的日期自動產生您員工的薪資單，並代表您處理 HMRC RTI 和退休金提交。 PayFit 的客戶成功團隊確保平台上的順利入職，並且客戶可以獲得薪資專家的專門支援。 PayFit 也負責休假和費用的管理。員工可以訪問自己的入口網站來查看/下載薪資單並提交休假和費用以供批准。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
CharlieHR
charliehr.com
您的團隊會喜歡的人力資源軟體。 CharlieHR 受到 7000 多家公司的信賴，可以幫助管理他們的團隊。 HR軟體設計精美、簡單易用。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是印度領先的人力資源薪資軟體。使用我們易於使用的 HR 薪資系統自動計算薪資、PF、TDS。立即免費試用！
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Skello
skello.io
Skello 是一家歐洲公司，其使命只有一個：透過協作解決方案重塑輪班工作，使整個團隊能夠更好地預測、組織和溝通。簡而言之，Skello 是一種針對輪班工作場所的勞動力管理解決方案，使團隊能夠解決複雜調度的麻煩。對於經理來說，Skello 透過幫助他們在管理員工成本方面做出最佳決策來優化工作組織。對於員工來說，該工具可以促進輕鬆、開放的溝通並簡化日常生活。 Skello 的目標是成為歐洲輪班工作團隊的第一個解決方案。為了實現這一目標，Skello 從該領域的專家基金（Partech、Aglaé Ventures 和XAnge）籌集了4000 萬歐元的B 輪融資，以便透過新功能為我們的客戶帶來更...
Alight
alight.com
從受聘到退休，甚至以後，您的員工都依賴您提供資源來增強他們的健康、財富和福祉。將權力交給數據和技術，透過及時、更廣泛的互聯洞察提供清晰的資訊。為您的員工和企業帶來更好的成果。
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR 是一款智慧、現代化的一體化人力資源和薪資軟體平台，用於考勤、計時、薪資和員工資料管理。告訴我們您需要什麼，我們會處理剩下的事情。隨時隨地存取您需要的所有資訊。自 1999 年以來，SunFish DataOnPhilippines, Inc. 和 GreatDay HR 一直致力於利用現代 HRIS 和薪資平台幫助企業實現人力資源流程自動化。
Bizneo
bizneo.com
簡單的人力資源軟體。對於要求較高的公司。無論您的公司有多大或多小，Bizneo HR 都會將您的人才管理提升到一個新的水平。
OnPay
onpay.com
OnPay 專為那些希望花更多時間經營業務（而不是花在後台任務上）的人而設計。其屢獲殊榮的薪資和人力資源每月為企業主節省超過 15 小時的時間，讓他們能夠專注於獲利。
Employee Navigator
employeenavigator.com
一體化福利、人力資源和合規性。 成千上萬的經紀人使用 Employee Navigator 的軟體與客戶一起在我們簡單直觀的平台上管理他們的福利、入職、ACA 等。
greytHR
greythr.com
greytHR 平台是一套針對中小型企業 (SME) 的雲端人力資源解決方案。它提供生產力工具，以實現更好的人員管理、更簡單的人力資源流程以及專業的人力資源服務交付。經理和員工自助服務的員工入口網站可以提高員工敬業度並節省全面的時間。 greytHR 軟體由印度以及阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、科威特和巴林等 20 多個國家/地區的 20,000 多個組織和 200 萬用戶使用。顯著功能： ● 核心人力資源● 入職軟體● 員工生命週期管理● 休假與出勤管理● 薪資管理（針對印度和中東） ● 100% 人力資源合規性（針對印度和中東） ● 文件管理● 人力資源報告和分析● 員工入口網站和行動...
Collective Health
collectivehealth.com
一個將這一切結合在一起的健康益處解決方案。 Collective Health 是一種集計劃管理、導航和宣傳於一體的現代 TPA，可為您的員工提供真正有吸引力的健康益處，並為您的組織帶來經過驗證的價值。
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One 的目的是透過消除分散您對大局的注意力的行政負擔來幫助您的高科技業務蓬勃發展。我們為創新、具有成長性的公司提供有競爭力的福利和外包人力資源。我們知道吸引和留住人才、簡化和擴大營運、穩定人力資源成本以及保護您的業務有多重要。讓我們來完成繁重的工作，以便您可以專注於將您的業務提升到一個新的水平。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 透過功能豐富的自動時間追蹤和生產力測量軟體幫助公司釋放生產力潛力。它可以幫助您將生產力提高 20% 至 30%，並以前所未有的方式提高員工士氣。 Time Champ 不僅僅是一個時間追蹤器，它提供的豐富功能集可以幫助優化您業務的所有領域，並成為您與競爭對手之間的關鍵差異化因素。無論您的員工身在何處，無論是遠距工作還是在辦公室工作，Time Champ 都可以幫助您確定他們在工作日的時間花在哪裡，確保您能夠有效地利用他們的時間。 Time champ 還可以幫助公司使用綜合儀表板即時有效地衡量團隊的生產力。您可以在一個螢幕上一目了然地看到有多少團隊成員正在工作，有多少人缺...
Netchex
netchex.com
透過 Netchex 的人力資源和薪資管理解決方案，您可以讓流程比以往更輕鬆，並確保工作始終正確完成。