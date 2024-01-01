替代項 - cmBuilder.io
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款 3D 建模電腦程序，適用於建築、室內設計、景觀建築、土木和機械工程、電影和電玩設計等廣泛的繪圖應用。它有基於 Web 的應用程式 SketchUp Free、免費軟體版本 SketchUp Make 以及具有附加功能的付費版本 SketchUp Pro。SketchUp 歸 Trimble Inc.（一家地圖測量和導航設備公司）所有。有一個免費模型組件線上庫（例如窗戶、門、汽車）、3D Warehouse，用戶可以向其中貢獻模型。該程式包括繪圖佈局功能，允許以可變“樣式”進行表面渲染，支援託管在名為Extension Warehouse 的站點上的第三方“插件”程序，...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD。任何地方。使用 AutoCAD Web 應用程式隨時快速存取 CAD 工程圖。 AutoCAD 是一款商業電腦輔助設計和繪圖軟體應用程式。 AutoCAD 由 Autodesk 開發和銷售，於 1982 年 12 月首次發布，作為在具有內部圖形控制器的微型電腦上運行的桌面應用程式。
Vectary
vectary.com
建立 3D 互動體驗來傳達您的想法。 Vectary 是一個線上平台，用於創建和管理互動式 3D 設計，以啟發、教育和解決問題。 無需下載，無需代碼 - 一切都在瀏覽器中。
Artflow
artflow.ai
人工智慧.在您的瀏覽器中共同創建影片。 選擇你的角色和場景，寫下你的對話，並找到完美的聲音。讓 A.I.將您的故事變為現實。
KAEDIM
kaedim3d.com
在幾分鐘內神奇地產生自訂 3D 模型。 不再把時間浪費在建模工具上。只需一張圖像即可生成令人驚嘆的 3D 藝術作品。
Coohom
coohom.com
3D 渲染和產品視覺化軟體，具有強大的 AR 和 VR 功能，專用於室內設計、家居裝飾、廚房和浴室、酒店、照明、家居裝修、改造和建築！將零售、製造和電子商務轉變為令人難以置信的購買體驗，並顯著提高您的企業的銷售成長和行銷轉換率，卓越的3D 渲染和產品視覺化一站式服務，提供令人驚嘆的CGI解決方案和沈浸式擴增實境來優化大規模的工作效率和設計品質！全球每天有超過 800 萬設計師和 35,000 家企業在使用 Coohom，我們是一個值得信賴的社群！
Ready Player Me
readyplayer.me
使用自拍照創建全身 3D 頭像並在虛擬宇宙中使用它。 將我們的頭像平台整合到您的應用程式或遊戲中。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
Modsy
modsy.com
利用 Modsy 的線上室內設計服務改變您的空間。與經驗豐富的室內設計師合作。無限修改。今天就開始吧。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks 雲端服務是唯一可以讓您的 Vectorworks 檔案觸手可及的程序，您可以透過三種方式從智慧型手機、平板電腦或電腦存取檔案。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。
SelfCAD
selfcad.com
問題：專業級 3D 軟體很難學習，而入門級軟體則滯後且有限。而且它們都需要多個程式才能完成 3D 列印工作。此解決方案 SelfCAD 提供專業級功能，易於學習、快速，且不需要任何其他程式即可完成 3D 列印工作。 SelfCAD 正在為 3D CAD 行業做同樣的事情，就像 Wix 為網頁設計行業和 Canva 為圖形設計行業所做的那樣。目標市場 中級 3D 建模用戶、B2C 和 B2B2C 創辦人 Aaron Breuer- 創辦人兼總裁 George Weinberger 首席執行官
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude 是建築師和設計師的基於 Web 的 3D 建模軟體 (BIM)。設計師使用 Snaptrude 在數據和自動化的幫助下更快地創建更好的建築。與其他設計工具不同，Snaptrude 允許多人協作，使專案團隊能夠一起設計。
TilesView
tilesview.ai
Tilesview 是一款基於人工智慧的軟體，可協助客戶為其空間創建理想的設計。它顯示任何具有選定圖塊的房間的 3D 視圖。它提供各種類別的各種房間預覽。為了獲得最好的公司品牌，它允許客戶在製作或創建房間預覽時使用他們的公司徽標。將 TilesView 整合到網站中非常簡單，並為客戶提供了一個額外的工具來做出有關客戶產品的決策。其技術可以輕鬆上傳瓷磚設計，以擴大客戶的產品組合以供客戶展示。它可以幫助客戶製作不同的佈局和圖案，透過建立預覽來製作他們喜歡的設計。只需將兩個或多個瓷磚混合在一起即可。在房間預覽中，客戶可以將光面瓷磚視為啞光錶面，以便客戶可以自由發揮想像力。將房間預覽儲存為圖像或 PD...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX 是最強大的免費 3D 設計協作平台，100% 線上。與同事就 3D 專案進行遠端合作，並輕鬆與客戶分享您的工作成果。無需任何程式碼即可快速建立 Web3D、AR 和 VR 體驗。
Imagine.io
imagine.io
借助 3D 的力量創造出令人驚嘆的視覺效果。透過 3D 讓您的產品栩栩如生。全部來自您的瀏覽器。 Imagine.io 讓您為商店、社群媒體或任何地方創建高轉換率的產品視覺效果。
TestFit
testfit.io
TestFit 是一個房地產可行性平台，可以讓開發商、建築師和承包商輕鬆進行場地規劃，幫助他們最大程度地發揮場地潛力並更快地完成正確的交易。 TestFit 負責處理繁瑣的任務，例如計算停車位、起草迭代以及根據參數輸入產生快速概念迭代來計算成本效益。我們的人工智慧配置器透過對設計、可施工性和成本的即時洞察，為每個網站優化最佳設計解決方案，以便您可以節省網站規劃時間，降低收購交易風險並增加所有網站的潛力。 TestFit 每週評估超過 650 個交易和 80,000 個單位。
VREE Labs
vree.ai
在VREE Labs，我們的使命是透過我們的生成3D 技術改變電子商務格局- 透過開發由AI 和技術支援的3D 建模解決方案，將產品頁面中的少量圖像無縫轉換為AR/VR 商務的3D模型。我們的方法可將成本和時間降低 99%，並最大限度地提高投資回報率。 我們的目標是： 1.節省您的時間和成本， 2.消除手動流程， 3. 為您省去後勤方面的麻煩， 4. 製作一個易於使用的 DIY 工具，而不是尋求第三方專業知識。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab 是一款針對虛擬實境裝置進行最佳化的高效 3D 雕刻應用程式。該軟體利用 VR 技術提供身臨其境的直覺式介面，使設計師能夠在 3D 空間中進行雕刻，從而將控制力和創作自由度提升到新的水平。借助 Shapelab，使用者可以輕鬆創建高品質的 3D 資產，用作道具、角色、應用程式、遊戲和虛擬世界的概念，以及數位概念藝術和故事板。 Shapelab 使用多邊形而不是體素，可以雕刻令人驚嘆的、細節豐富且逼真的 3D 資源，並導入和編輯大型複雜的 3D 掃描。
Prontto
prontto.co
Prontto 讓您可以在短短 24 小時內輕鬆交付專業設計。我們用即用即付的形式取代昂貴的內部團隊和不可靠的自由工作者。只需花費一小部分價格即可享受所有便利。它是完全非同步的，您可以邀請無限的團隊成員來管理您的請求儀表板！我們的客戶所進行的活動需要豐富的經驗、精確度、知識和培訓；員工流動率和與適應時間相關的成本對其業務構成威脅。我們幫助他們減少與招募、設備和辦公空間相關的間接費用。
Quixel
quixel.com
Quixel Suite 是迄今為止最容易使用的紋理工具集，能夠大幅加快管道和傳統工作流程。
Sibe
sibe.io
Sibe 是一個用於安全檢視、分享和接收 3D 設計回饋的雲端平台。它被產品和專案經理、工程師、設計師、行銷人員、自由工作者和客戶使用；這是單一事實來源。借助 Sibe，使用者可以與模型進行互動、對特定細節發表評論、從團隊獲取回饋、比較不同版本等等。它可以在任何地方的任何設備上訪問，並且支援所有常見的 3D 文件格式。
Imerso
imerso.com
Imerso AI 直接根據您的建築計劃分析施工品質和進度，以便您的團隊可以更快地建造並降低風險。
Hypar
hypar.io
Hypar 是世界上第一個基於雲端的生成設計平台。透過為專案實現的每個階段提供支持，Hypar 提供全球建築專業知識，以實現更好的建築並幫助團隊更快地做出更好的決策。
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC 將提高您的建築專案的效率，但您可以獲得更多功能。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio 是一款功能強大、直覺且易於使用的 FF&E 規格、資料管理和採購軟體。端到端管理您的預算、規格、採購、庫存和產品資料管理流程。
Higharc
higharc.com
Higharc 成立於 2018 年，總部位於北卡羅來納州達勒姆。 Higharc 是一家住宅建築技術公司，專注於改變住宅設計、銷售和建築流程。該公司聘請了來自美國、南美洲和歐洲的建築、施工和軟體開發領域的多元化專家團隊，他們共同致力於實現住宅建設流程的現代化。 Higharc 與住宅建築商合作，利用 3D 建模和生成設計、即時成本估算以及為購房者提供身臨其境的線上銷售體驗，提供全面的家居設計平台。使用者友好的介面允許輕鬆自訂和即時修改，使用戶可以輕鬆且有效率地進行設計過程。 Higharc 以網路為基礎的平台透過在建築流程開始時提供單一事實來源並在整個組織內無縫傳輸資料和更新，簡化了家居設計...
Revizto
revizto.com
Revizto 是一款適用於建築、工程和施工的即時問題追蹤軟體，專注於協作和 BIM 專案協調。 Revizto 使用 BIM 智能，並使其可供整個專案團隊立即存取和操作。
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虛擬實境中沉浸式設計審查和協作的領先品牌。 IrisVR 的旗艦產品 Prospect 供 BIM 和 VDC 團隊、設計公司以及協調 3D 模型並實施設計和施工流程的工程師使用。由於 IrisVR 與 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他開箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即創建身臨其境的 VR 體驗，使您能夠向客戶展示並與團隊更有效地合作。 IrisVR 可與 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳機搭配使用。 IrisVR 有 14 天免費試用期...
Avataar
avataar.ai
3D 空間敘事正在徹底改變線上購物的格局；十分之六的購物者更喜歡從在數位商店中整合 3D 的零售商那裡購買商品。 Avataar 為 3D 視訊和互動式網路滾動提供高效、即插即用的解決方案，專為所有平台的電子商務商店量身定制，從而提高銷售轉換率。顧客直接與產品互動，透過互動體驗見證其功能的活躍。 Avataar 的 Creator 也是製作沉浸式廣告活動的關鍵工具，可以吸引受眾，顯著提高參與度。 Avataar’s Creator 是一個用戶友好的互動式 3D 說故事平台，在為全球領先品牌策劃體驗方面發揮了重要作用。